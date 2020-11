Allégations de discrimination: le patron de la FA Clarke a démissionné

Greg Clarke a démissionné de son poste de président de la fédération anglaise de football FA après avoir critiqué sévèrement les commentaires sur les joueurs noirs.

Bien que l’homme de 63 ans se soit excusé auprès des députés pour l’utilisation du terme «de couleur» et la désignation de l’homosexualité comme «choix de vie» lors d’une audition parlementaire mardi sur le développement de la diversité et de l’égalité au sein de la FA, Clarke a cédé peu de temps après. bien plus de quatre ans et demi en fonction en raison de la pression croissante rapidement connue de sa démission.

La FA a nommé Peter McCormick comme successeur par intérim de Clark, qui est également vice-président de l’association mondiale FIFA. Le poste devrait être pourvu bientôt.