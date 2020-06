PlayStation 5 Special Edition conçoit «Au-delà de tout ce qui a été vu avant»

Depuis que Sony a dévoilé la conception matérielle de la PlayStation 5 la semaine dernière, les fans en ligne ont partagé d’innombrables maquettes de conception. Certaines des modifications les plus populaires sont celles présentant un look tout noir ou celles inspirées par le Spider-Man: Miles Morales révéler. Alors que Sony n’a pas encore officiellement dévoilé ses plans à cet égard, le vice-président de PlayStation UX Design, Matt MacLaurin, taquine que des «éditions spéciales» sont bel et bien sur les cartes.

MacLaurin a laissé entendre – ou plutôt, directement confirmé – les éditions spéciales PS5 dans les réponses aux fans sur sa page LinkedIn. « Bien que ce soit le produit phare / référence, vous pouvez compter sur des éditions spéciales encore plus belles (et, espérons-le, radicales) », a répondu MacLaurin dans une réponse (via VG247). Il a ensuite déclaré à quelqu’un d’autre: « La personnalisation avec des éditions spéciales dépassera tout ce qui a été vu auparavant. »

Le responsable de la PlayStation a ensuite fait l’éloge de quelques-uns des designs personnalisés qu’il a vu apparaître ces derniers jours, tout en ajoutant: « Je suis sûr qu’il y aura une édition spéciale pour tout le monde. » Il semble que MacLaurin ait à cœur quelque chose de spécifique, cependant, en disant à un fan: « J’espère Horizon interdit à l’Ouest édition spéciale. » (Nous le sommes aussi.)

On ne sait pas si l’une de ces éditions spéciales PS5 arrivera sur le marché à temps pour le lancement de ces vacances, mais il y en aura sûrement une multitude au cours de la vie de la PS5, comme nous l’avons vu avec la PlayStation 4. Il est également inconnu si l’un des éléments de la conception de la console de la PS5 est personnalisable indépendamment, comme le couvercle du disque dur de la PS4 de lancement.

Fait intéressant, la conception de la PlayStation 5 et de ses différents périphériques est plus que ce qui semble évident. Un examen attentif des images des appareils montre que de minuscules symboles PlayStation sont intégrés dans la conception matérielle. C’est une touche soignée qui se révélera probablement encore plus impressionnante en voyant le matériel et les accessoires en personne.

La PlayStation 5 devrait sortir en magasin à une date non précisée cette saison des fêtes.

[Source: Matt MacLaurin on LinkedIn via VG247]