PLANET 9 est-il en fait un TROU NOIR ??? Le nouveau télescope pourrait être la réponse à toutes nos questions !!!

Les trous noirs et leur environnement ont constitué un domaine de recherche très important au cours des dernières décennies. Le trou noir confirmé le plus proche de la Terre est à 1000 années-lumière.

Notre système solaire est rempli d’objets étranges et au cours des dernières années, nous avons rencontré plusieurs choses Arrokoth en forme de bonhomme de neige, la planète naine excentrique nommée Goblin et un monde extrêmement lointain de Faurot.

Ces dernières années, on a émis l’hypothèse qu’il y avait un minuscule trou noir en orbite autour du soleil derrière Neptune, et l’astronome soupçonne qu’il s’agit d’une neuvième planète, mais contrairement à d’autres planètes naines qui sont petites, il semble que ce soit plus grand.

Comment allons-nous découvrir la réalité?

Dans la nouvelle étude, les astronomes de l’Université Harvard ont décrit la recherche de ces minuscules trous noirs. Le motif clé serait d’avoir un proche pour les moments où ils peuvent s’enflammer.

Amir Siraj, co-auteur de l’étude au voisinage d’un trou noir, les petits corps qui s’approchent vont fondre sous l’effet de l’échauffement de l’accrétion de fond du gaz du milieu interstellaire sur le trou noir. Selon l’équipe, même cela serait assez difficile car ils ne savent pas où regarder réellement.

SOLUTION À CE PROBLÈME. UN TÉLESCOPE POURRAIT ÊTRE D’UNE GRANDE AIDE

On dit qu’un prochain télescope à champ large unique est en cours de construction au Chili pour résoudre ce problème. Cela aidera à détecter les fusées éclairantes à chaque fois qu’elles surviendront. L’observatoire Vera C. Robin va photographier tout le ciel visible sans se concentrer uniquement sur un endroit particulier.

Ce projet est connu sous le nom de Legacy Survey of Space and Time. Le LSST devrait découvrir au moins 40000 nouveaux petits objets et la planète 9 en fera partie.