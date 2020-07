Ce seront les camées de María Teresa Campos et Carmen Borrego dans la série de Los Javis

Après le succès des deux premiers épisodes d’Atresplayer Premium, Los Javis continue le tournage de ‘Veneno’. La série qui se souvient et honore la vie de Cristina Ortiz Il a repris les enregistrements début juillet dans un studio à la périphérie de Madrid, et il l’a fait avec deux camées d’exception: María Teresa Campos et Carmen Borrego. Mère et fille participeront à la série avec deux rôles qui promettent de faire parler les gens.

Carmen Borrego et María Teresa Campos seront ensemble dans «Veneno»

María Teresa Campos se jouera le rôle de « reine des matins » dans le quatrième épisode, comme l’ont confirmé des sources de la fusillade au magazine Diez Minutos. C’était l’idée initiale de Javier Ambrossi et Javier Calvo, qui ont transféré l’offre à la matriarche de Las Campos lors d’une interview sur leur chaîne YouTube. « En 1996, Cristina, le matin après être allée à ‘Ce soir, nous avons traversé le Mississippi’, je ne savais pas ce qu’allait être le phénomène. Elle déjeune en regardant le programme des reines du matin et vous commentez le public de Pepe Navarro le hier soir et qui était parti « , a détaillé les réalisateurs de l’époque.

Dans le cas de Carmen Borrego, il a été supposé qu’elle donnerait vie à une version plus jeune de sa mère, mais à la fin ce ne sera pas le cas. La sœur de Terelu Campos collaborera à un programme similaire à «Sálvame», dont le présentateur est joué par Ángel Garó, avec Carolina Sobe et Nando Escribano, deux autres visages bien connus de Telecinco. Le trio apparaîtra plus tard, en particulier dans le septième chapitre. Dans la séquence de Carmen, le magazine raconterait les dernières heures de La Veneno jusqu’à l’annonce de sa mort.

Rapide et facile

Des sources de tournage ont souligné au magazine que Maria Teresa n’a dû répéter son tir qu’une seule fois, quittant le plateau en seulement une demi-heure après avoir rapidement pris le rôle de ce qui a toujours été. La confiance du présentateur était telle que Los Javis l’aurait laissé choisir le texte pour annoncer, en 1996, comment la première brillante de La Veneno avait été à la télévision.

Dans leur interview du 18 juin, les réalisateurs ont souligné les clés de leur caractérisation: « Il suffit de mettre les cheveux avec la combinaison melenita, frange et veste beige « , expliqua alors Javi Calvo. Nous devrons attendre la première de ce quatrième épisode et le reste de la série pour vérifier comment le résultat est à l’écran.