Photochroms de rêve de la ville de New York, années 1900

Ces étonnantes cartes postales photochrom de New York ont ​​été achetées par la Detroit Publishing Company et offrent une vue spectaculaire sur la Big Apple dans des couleurs naturelles.

En 1898, la ville moderne de New York a été formée avec la consolidation de Brooklyn (jusqu’alors une ville distincte), le comté de New York (qui comprenait alors des parties du Bronx), le comté de Richmond et la partie ouest de la Comté de Queens.

L’ouverture du métro en 1904, d’abord construit en tant que systèmes privés séparés, a aidé à lier la nouvelle ville ensemble. Tout au long de la première moitié du XXe siècle, la ville est devenue un centre mondial pour l’industrie, le commerce et la communication.

Le procédé photochrom a été inventé par Hans Jakob Schmid dans les années 1880 et impliquait de prendre des comprimés lithographiques et de les enduire d’un mélange chimique qui leur permettrait de retoucher les images avec des teintes de couleur. En Amérique, la Detroit Publish Company a autorisé la technologie à utiliser pour sa propre série de lieux américains.

Les estampes ont souvent une bordure dorée distinctive et une description en une ligne de l’emplacement et ont été principalement réalisées entre 1890 et 1910. Les photochroms étaient populaires comme souvenirs, en particulier pour les voyageurs. Les gens les conservaient souvent pour des albums photo ou les faisaient encadrer.

Au plus fort de son succès, la Detroit Publishing Company a maintenu des marchés à Detroit, New York, Los Angeles, Londres et Zurich. Ils ont continué à élargir leurs gammes en vendant des images dans des boutiques populaires, des lieux touristiques et aussi par correspondance. Pendant la Première Guerre mondiale, les ventes de photographies et de cartes postales ont commencé à décliner.

Avec l’avènement de nouvelles méthodes d’impression peu coûteuses utilisées par les entreprises concurrentes, cela a finalement fait des ravages sur le DPC et a contraint l’entreprise à la mise sous séquestre en 1924. Après avoir lutté pendant les huit années suivantes, le DPC a finalement liquidé tout ses actifs en 1932.

(Crédit photo: Bibliothèque du Congrès).