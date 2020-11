Petit Benelli Imperiale 250 en préparation; Cela pourrait être lié à l’Inde!

Benelli travaille sur une gamme de nouveaux produits pour sa gamme mondiale et l’un d’entre eux est une Imperiale 250 plus petite, qui pourrait être liée à l’Inde en tant que rivale potentielle de la future moto Royal Enfield 250cc.

Dans un effort pour renforcer encore son implantation en Inde, Benelli a des projets ambitieux pour l’avenir. Nous assisterons à une série de nouveaux lancements du constructeur italien de motos dans les prochaines années. Il y aura au moins dix nouvelles plates-formes de moteurs et, selon les rapports, il y aura également trois nouveaux moteurs monocylindres. Et l’un d’eux rejoindra également la série de vélos Imperiale. Laissez-nous vous dire un peu plus en détail.

Benelli lancera une Imperiale 250 plus petite et pourrait être à destination de l’Inde.

Parmi ces nouvelles plates-formes de moteurs à venir, il y aura un nouveau moteur à longue course refroidi par air de 250 cm3. Maintenant, Benelli a déjà un moteur de 250 cm3 dans sa gamme qu’ils utilisent sur le Leoncino 250 et dans la série TRK. Cependant, il s’agit d’un moteur moderne refroidi par liquide avec une nature à régime libre et des intentions sportives. Une telle nature de moteur ne conviendrait pas à quelque chose comme la série Imperiale.

L’Imperiale a besoin d’un moteur détendu et sans stress qui peut être produit à un coût moins cher, et qui va essentiellement avec le caractère d’un roadster rétro. Fait intéressant, Benelli n’est pas le seul constructeur à travailler sur un nouveau moteur dans le même segment. Royal Enfield fabrique l’une des motos de roadster rétro les plus abordables du pays et travaille également sur une plate-forme de moteur similaire.

Lisez aussi: BMW R18 Cruiser lancé en Inde – Prix et détails

Royal Enfield a quelques nouvelles motos à venir et l’une d’entre elles pourrait être un nouveau roadster 250cc, susceptible de s’appeler Sherpa. Le Benelli Imperiale 250 a déjà un rival venant de Royal Enfield alors. Quant aux deux autres moteurs monocylindres à venir, l’un d’eux est une version mise à jour EU5 / BS6 du moteur de l’Imperiale 400. Bien que la moto ait déjà été lancée en Inde, elle n’a pas encore atteint les marchés mondiaux.

Lisez aussi: BS6 Ducati Scrambler 1100 Pro lancé en Inde – Prix et détails!

Le dernier moteur monocylindre est un nouveau moteur de 530 cm3 sur lequel Benelli a travaillé pour la série Imperiale et qui a également été confirmé. Cependant, ce moteur ne fera pas son chemin vers l’Inde car il serait difficile pour Benelli de justifier son prix en Inde étant donné qu’il sera vendu assez proche de l’Imperiale 400. De plus, étant donné que l’Imperiale 400 est une moto déjà chère par rapport à ses rivaux, il n’aurait pas beaucoup de sens pour Benelli de vendre les deux motos l’une à côté de l’autre.