Phantasy Star Online 2 arrive enfin sur Steam

Après une bêta prolongée sur Xbox One, la version anglaise de Phantasy Star Online 2 est finalement arrivée sur PC il y a quelques mois, mais uniquement grâce à une version occasionnelle du Windows Store. Sega a annoncé que le jeu atteindrait «plus de plates-formes PC» dans un proche avenir, et maintenant la page Steam de Phantasy Star Online 2 est en ligne – bien que malheureusement, sans date de sortie concrète.

La page Steam a été mise en ligne plus tôt dans la journée et, comme pour la version existante, sera gratuite lors de son lancement. La page du magasin elle-même n’a aucun détail de lancement. Cela dit, certains liens vers la boutique indiquent que la date de sortie de Phantasy Star Online 2 Steam pourrait être le 5 août. Il est possible que le jeu soit mis en ligne sur Steam ce jour-là, mais la date peut simplement être un espace réservé. Nous avons contacté Sega pour plus de détails.

Une combinaison du lanceur gênant de PSO2 et des problèmes avec le Windows Store a conduit à une multitude de problèmes avec la version originale du PC. PSO2 Tweaker – l’outil conçu par les fans que les joueurs utilisaient pour jouer à la version japonaise depuis des lustres – a été mis à jour pour aider à atténuer les problèmes, mais j’espère que ce sera bientôt inutile.

Le lancement de la page Steam intervient quelques jours seulement après le Xbox Games Showcase, où Phantasy Star Online 2: New Genesis a fait ses débuts en tant que version modernisée et mise à jour de PSO2 qui fonctionnera aux côtés du MMORPG original.

Découvrez d’autres jeux Steam gratuits en attendant les débuts de plus en plus probables de PSO2 sur la plate-forme.

Partager : Tweet