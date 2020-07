La série Dystopian ‘Watchmen’ mène tous les nominés aux Emmy avec 26 – betanewsfr

Par LYNN ELBER LOS ANGELES (AP) – «Watchmen», enveloppé dans la mythologie des super-héros et ancré dans le racisme du monde réel, a reçu mardi 26 nominations aux Emmy Awards aux heures de grande écoute. La série, qui a capturé le profond malaise de l’Amérique face à des affrontements raciaux et politiques au milieu d’une pandémie, a été nominée comme meilleure série limitée et a reçu des offres pour des membres de la distribution, notamment Regina King et Jeremy Irons. King faisait partie d’une avant-garde d’acteurs de couleur qui ont montré que les électeurs de l’académie de télévision tenaient compte du climat social. «Zendaya! s’exclama l’animatrice de l’annonce aux Emmy Leslie Jones, sa réaction joyeuse à la nomination de la star de «Euphoria» comme meilleure actrice dans un drame. «C’est une belle journée», a ajouté Jones. Elle faisait partie d’une version virtuelle et socialement distancée des nominés qui était en ligne, pas à la télévision comme d’habitude. Mais rien n’est habituel à l’ère des coronavirus qui a pratiquement paralysé la production hollywoodienne et décerne des prix comme les Emmys saisissent des alternatives. La forte performance de «Ozark» de Netflix a aidé le streamer à remporter un record de 160 nominations qui ont battu l’ancien leader éternel HBO, ce qui a valu 107 hochements de tête. La nouvelle venue en streaming Apple TV + a attiré l’attention lors de sa première saison avec l’offre de Jennifer Aniston pour la meilleure actrice dramatique pour «The Morning Show». Un autre débutant en streaming, Disney +, a vu son spin-off de la franchise Star Wars, «The Mandalorian», revendiquer une meilleure nomination au drame parmi ses 15 hochements de tête au total. La comédie amazonienne «La merveilleuse Mme Maisel» est la deuxième série la plus nominée avec 20, suivie de «Ozark» de Netflix avec 18. «Cette année, nous assistons également à l’un des plus grands combats pour la justice sociale de l’histoire. Et il est de notre devoir d’utiliser ce support pour le changement », a déclaré Frank Scherma, président et PDG de l’Académie de télévision au début de la présentation. Les présentateurs Laverne Cox («Orange is the New Black»), Josh Gad («Frozen») et Tatiana Maslany («Orphan Black») ont rejoint Jones mardi. Cox, Gad et Maslany sont apparus sur des flux vidéo. Parmi les lauréats dont la nomination a heurté l’actualité: Brad Pitt a mérité un signe de tête pour une apparition en tant qu’invité en jouant le Dr Anthony Fauci sur «Saturday Night Live». Les nominés pour la meilleure série comique sont: «Curb Your Enthusiasm»; Mort pour moi »; «Le bon endroit»; « Peu sûr »; «La méthode Kominsky»; «La merveilleuse Mme Maisel»; «Schitt’s Creek»; «Ce que nous faisons dans l’ombre.» Les nominés pour la meilleure série dramatique sont: «Better Call Saul»; « La Couronne »; «Killing Eve»; «Le conte de la servante»; «Le Mandalorien»; «Ozark»; «Choses étranges»; « Succession. » En plus de «Watchmen», les nominés pour la meilleure série limitée sont: «Little Fires Everywhere»; « Mme. Amérique »; « Incroyable »; « Peu orthodoxe. » Les nominés pour l’actrice de la série dramatique sont: Jennifer Aniston, «The Morning Show»; Olivia Colman, «La Couronne»; Jodie Comer, «Killing Eve»; Laura Linney, «Ozark»; Sandra Oh, «Killing Eve»; Zendaya «Euphoria». Les nominés pour l’acteur de la série dramatique sont: Jason Bateman, «Ozark»; Sterling K. Brown, «C’est nous»; Billy Porter, «Pose»; Jeremy Strong, «Succession»; Brian Cox, «Succession»; Steve Carell, «The Morning Show». Les nominés pour l’acteur principal d’une série comique sont: Anthony Anderson, «black-ish»; Don Cheadle, «Lundi noir»; Ted Danson, «The Good Place»; Michael Douglas, «La méthode Kominsky»; Eugene Levy, «Schitt’s Creek»; Ramy Youssef, «Ramy. Les nominés pour l’actrice principale dans une série comique sont: Christina Applegate, «Dead to Me»; Rachel Brosnahan, «La merveilleuse Mme Maisel»; Linda Cardellini, «Dead to Me»; Catherine O’Hara, «Schitt’s Creek»; Issa Rae, «Insecure»; Tracee Ellis Ross, «black-ish». Les nominés pour le meilleur téléfilm sont: «American Son»; «Mauvaise éducation»; «Les cordes sensibles de Dolly Parton: ces vieux os»; «El Camino: un film de rupture»; «Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy contre le révérend.» Un Jones énergique a lancé l’annonce de mardi en apparaissant sur un plateau virtuel et en plaisantant en disant qu’il y aurait beaucoup d’autres sur le plateau pour annoncer les nominés, mais au lieu de cela, elle a été enfermée dans un studio avec seulement un caméraman. Les Emmy Awards, animés par Jimmy Kimmel, seront présentés le 20 septembre sur ABC. ___ En ligne: http://www.emmys.com

