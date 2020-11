Péril! L’animateur Alex Trebek décède à 80 ans

Trebek a accueilli chaque épisode de Péril! pour les 35 prochaines années. En 2014, il a réussi Le prix est correctBob Barker pour battre le record de la plupart des épisodes d’un jeu télévisé jamais organisé. En son temps à Péril!, Trebek a remporté cinq Emmy Awards en journée, un Peabody Award et d’innombrables autres distinctions.

Il est tentant d’attribuer Trebek et Péril!succès de la simple cohérence. Le spectacle, avec son compagnon CBS Studio créé par Merv Griffin Roue de la Fortune, fait partie intégrante du paysage télévisé du début de soirée depuis des décennies. Mais ce niveau d’ubiquité et de cohérence ne vient pas sans une excellence démontrée. Et Trebek n’était rien sinon excellent.

Malgré ce que Ken Jennings et James Holzhauer peuvent penser, Péril! est une compétition difficile, avec 61 questions (ou «réponses» dans le jargon de l’émission) élaborées par une équipe d’écrivains de crack. Trebek avait le bon niveau de gravité pour donner un sentiment de légitimité supplémentaire à la procédure, tout en sachant quand se livrer à du plaisir.

Peu de temps après la mort de Trebek dimanche, réaction de Péril! les fans ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux. Les trois concurrents du récent tournoi Jeopardy GOAT, Ken Jennings, James Holzhauer et Brad Rutter, ont tous partagé leurs condoléances.

Alex n’était pas simplement le meilleur dans ce qu’il a fait. C’était aussi un homme charmant et profondément décent, et je suis reconnaissant pour chaque minute que j’ai pu passer avec lui. pic.twitter.com/CdHCcbqmp2 – Ken Jennings (@KenJennings) 8 novembre 2020

Alex était bien plus qu’un hôte. Il était un arbitre impartial de la vérité et des faits dans un monde qui a exactement besoin de cela. C’était quelqu’un sur qui on pouvait compter pour vous divertir tous les jours de la semaine, même lorsque sa santé le permettait à peine. Et c’était un rappeur sous-estimé: pic.twitter.com/ybvp7RlvjH – James Holzhauer (@James_Holzhauer) 8 novembre 2020

Pendant ce temps, son compatriote canadien Ryan Reynolds a révélé que Trebek avait une camée dans le prochain film Guy gratuit. Trebek a maintenu une carrière d’acteur modeste tout au long de son temps en tant que Péril! hôte.