Les meilleurs et les pires croquis – / Film

Ce week-end Saturday Night Live a probablement dû faire un changement radical lorsque les nouvelles officielles ont Joe Biden a été élu pour devenir le 46e président des États-Unis d’Amérique. Cela signifie hôte Dave Chappelle avait également beaucoup de responsabilité de réagir dans son monologue, d’autant plus qu’il y a quatre ans, il a dû faire face à la nouvelle plus sombre de l’élection de Donald Trump à la présidence en novembre 2016. Non seulement Chappelle a livré un discours puissant, réfléchi, provocateur et ensemble de stand-up hilarant pour aider à ouvrir le spectacle, mais cela aurait peut-être été le plus long SNL monologue de tous les temps. Et en plus de cela, il y avait de superbes croquis dans cet épisode lâche, soulagé et énergique.

Passons donc aux meilleurs et aux pires croquis de Dave Chappelle hébergé Saturday Night Live.

Le meilleur

Reprends moi – Je suis fanatique de ce genre de croquis. L’absurdité de la situation ne cesse de s’aggraver, et le personnage de l’ex-petit ami de Beck Bennett ne cesse de s’aggraver à chaque seconde. Bien que le revirement éventuel du personnage d’Ego Nwodim était prévisible avec la fin du croquis, les différentes couches de transgressions étaient positivement hilarantes.

Oncle Ben – Honnêtement, c’est dommage que l’image de ce croquis gâche l’arrivée du comte Chocula, car c’est une belle révélation. Mais encore plus est à quel point Chappelle est étourdi tout au long de ce croquis, ce qui lui rend difficile d’arrêter de casser. En fait, je ne sais pas si la référence aux lèvres de Pete Davidson dans cette esquisse a été réellement écrite, ou s’il a simplement ajouté cette partie. Considérant que Davidson s’est cassé aussi et a craché l’embout buccal, je pense que Chappelle s’amusait juste. En plus de cela, la prémisse du croquis est solide, et je suis très curieux de savoir comment ils ont manipulé la voix de Dave Chappelle en direct pour le faire sonner comme Dennis Haysbert sur les publicités d’Allstate.

Au fait, est-ce que quelqu’un d’autre a trouvé bizarre que le croquis ait été présenté par Dave Chappelle sur la scène principale? Était-ce vraiment nécessaire? Le principe semble assez bien défini par le croquis lui-même, donc je ne sais pas pourquoi cette introduction était nécessaire.

Super Mario 35e anniversaire – Alors, tout d’abord, laissez-moi juste dire que la logistique de ce croquis n’a pas tout à fait de sens. Quand les sujets du documentaire ont-ils déjà vu les interviews qui les ont précédés et ont-ils pu y réagir? Cela dit, la façon dont cela se déroule est toujours hilarante. La tragédie continue des fous de Kyle Mooney et la réaction du reste des sujets du documentaire, en particulier Kenan Thompson, m’ont fait craquer.

