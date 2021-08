Peaky Blinders saison 6 : ce qui nous attend dans la suite de la série Netflix

in

Créée par Steven Knight, Peaky Blinders est une série policière primée qui se déroule dans le Birmingham des années 1900, en Angleterre. Elle tourne autour de la famille Shelby, qui est vaguement modelée sur le gang de jeunes urbains titulaire qui était à son apogée à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Le drame policier est sorti initialement le 12 septembre 2013 sur BBC Two. Après avoir été diffusée pendant quatre saisons sur ce réseau, la série a été transférée sur BBC One. Le drame d’époque a atteint pour la première fois le public américain le 30 septembre 2014, après que Netflix ait acquis les droits de streaming.

La série a été acclamée par la critique pour son écriture et ses performances. Elle a notamment été saluée pour sa cinématographie époustouflante. De plus, son rythme rapide et son intrigue captivante ont également contribué à sa popularité croissante. Cependant, certains historiens sont divisés quant à la façon dont la série utilise les événements historiques dans le récit. Néanmoins, cette série à succès a de nombreux fans, qui attendent avec impatience de connaître l’éventuelle sixième saison. Voici tout ce que nous avons déniché !

Date de sortie de la saison 6 de Peaky Blinders

La saison 5 de Peaky Blinders a débarqué dans son intégralité le 4 octobre 2019, sur Netflix. Avant son arrivée sur la plateforme de streaming, le cinquième volet de la série a été diffusé au Royaume-Uni du 25 août 2019 au 22 septembre 2019 sur BBC One. La cinquième saison comprend six épisodes d’une durée de 55 à 65 minutes chacun.

Quant à la sixième saison, vous pourriez trouver intéressant d’apprendre ce que nous savons. La bonne nouvelle est qu’il y aura une saison 6, mais malheureusement, ce sera le chapitre de conclusion pour la série. Il ne fait aucun doute que les fans doivent être déçus, étant donné qu’ils s’attendaient à ce que le spectacle continue pendant au moins sept saisons au total. En 2018, le créateur de la série, Steven Knight, avait laissé entendre que le drame policier pourrait durer sept cycles.

La saison 6 devait commencer à être tournée en mars 2020 mais a été retardée à cause de la pandémie. Finalement, elle est entrée en production en janvier 2021 et s’est achevée fin mai 2021. Compte tenu du fait qu’une saison nécessite au moins 13 mois de production, nous ne pouvons pas espérer que la prochaine saison sorte bientôt. La saison 6 de Peaky Blinders devrait donc sortir au premier trimestre 2022 sur la BBC et au deuxième trimestre 2022 sur Netflix.

Même si la sixième saison est la dernière de la série, ce n’est pas la fin du voyage pour les personnages. Comme l’a confirmé Knight, “Bien que la série télévisée touche à sa fin, l’histoire se poursuivra sous une autre forme.” Dans une interview en janvier 2021, il a également révélé que l’équipe a estimé qu’il était préférable de faire un film au lieu de la saison 7. Si les rapports sont exacts, le film pourrait ne pas être le seul moyen de faire avancer l’histoire ; il pourrait y avoir des séries dérivées aussi.

Casting de la saison 6 de Peaky Blinders

La plupart des acteurs principaux pourraient reprendre leur rôle pour la dernière saison. Cela inclut Cillian Murphy (Thomas “Tommy” Shelby), Paul Anderson (Arthur Shelby Jr.), Ned Dennehy (Charlie Strong), Benjamin Zephaniah (Jeremiah “Jimmy” Jesus), Sam Claflin (Sir Oswald Mosley), Harry Kirton (Finn Shelby) et Natasha O’Keeffe (Lizzie Shelby). Nous pourrions également voir Packy Lee (Johnny Dogs), Tom Hardy (Alfred “Alfie” Solomons), Finn Cole (Michael Gray), Kate Phillips (Linda Shelby), Daryl McCormack (Isiah Jesus), et Anya Taylor-Joy (Gina Gray) dans la sixième itération de la série.

Comme la première femme de Tommy, Grace Shelby, apparaît dans ses hallucinations, Annabelle Wallis pourrait également reprendre son rôle dans le prochain épisode. Malheureusement, Helen McCrory, qui incarne Elizabeth “Polly” Gray, est décédée en avril 2021. Il reste à voir comment les scénaristes vont aborder son absence, car on ne sait pas si l’actrice a tourné des scènes pour la saison 6. Cependant, quelques nouveaux visages ont été choisis. Nous verrons Conrad Khan, James Frecheville, Amber Anderson et Stephen Graham dans des rôles non divulgués.

Intrigue de la saison 6 de Peaky Blinders

Alors que la cinquième saison touche à sa fin, les tensions politiques s’accumulent alors que la possibilité d’une seconde guerre mondiale se profile à l’horizon. Au milieu de tout cela, les choses ne se présentent pas bien à Shelby Co. Ltd. alors que Michael et Gina font une proposition audacieuse et que Polly démissionne. Nous savons que Tommy est le chef adjoint de l’Union britannique des fascistes. Dans les derniers moments de la saison, il est brisé lorsque ses plans pour assassiner Sir Oswald Mosley échouent lamentablement. Nous voyons Tommy en proie à l’angoisse alors qu’il se met un pistolet sur la tempe.

Il a été rapporté que la prochaine édition reprendra le récit là où la saison 5 se termine. Ainsi, la saison s’ouvrira avec Tommy dans le champ avec l’arme. Nous apprendrons qui a trahi Tommy, ce qui a entraîné l’échec de la tentative de meurtre de Mosley. Comme nous le savons, Tommy a consacré beaucoup de temps et d’énergie à s’opposer au fascisme. Ce fil narratif se poursuivra également dans la saison 6.