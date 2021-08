Soin des cheveux : comment se débarrasser des pellicules ?

Il s’agit d’un problème capillaire très courant. Il s’agit d’une petite desquamation des cellules de la peau qui se produit sur le cuir chevelu. Il en résulte des particules blanches inesthétiques qui s’écaillent et restent souvent sur les vêtements.

Les pellicules ne sont pas dues à une mauvaise hygiène. La desquamation est due à une perturbation de l’activité des glandes séborrhéiques. Le stress, la fatigue ou les problèmes digestifs peuvent aggraver le problème. Les pellicules sont résistantes et même si elles sont éliminées, elles peuvent réapparaître. Sans aucun doute, la prévention et la persévérance sont vos meilleurs alliés.

En plus de l’utilisation d’un shampooing antipelliculaire quotidien ou fréquent, utilisez une lotion ou un traitement spécifique complémentaire, idéalement en les alternant afin que le cuir chevelu ne s’habitue pas au produit et ne perde pas en efficacité. Il existe également des remèdes naturels pour traiter ce problème, comme la lotion au thym ou le shampooing à l’ortie. Essayez de mélanger votre produit habituel avec quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.

Le régime alimentaire est la clé de l’apparition des pellicules. Privilégiez les aliments riches en vitamine B tels que les fruits de mer et le poisson, la viande rouge et les produits laitiers. Les carottes riches en bêta-carotène aideront également à stabiliser vos cheveux. Évitez les excès de graisses, de glucides et d’alcool ou tout régime trop acide.

Les fruits à coque tels que les graines de tournesol et de citrouille sont un excellent allié grâce à leur teneur en zinc, en fer, en vitamines et en antioxydants. En plus d’être efficaces contre les pellicules, ils rendent les cheveux brillants et les nourrissent.