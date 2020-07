Pancho Villa: Robin des Bois dans la vraie vie du Mexique

Histoire militaire | 24 juillet 2020



Le nom Pancho Villa résonne chez les Américains comme un écho lointain de l’histoire. Nous savons qu’il est une figure révolutionnaire mexicaine importante, mais personne n’enseigne ses exploits dans un cours d’histoire standard. Ce que les Américains savent, c’est qu’il était un voleur et un pillard, mais pour le peuple mexicain, il est plus un Figurine de Robin des Bois. Il était également un combattant accompli pour la liberté à la fin du 19e et au début du 20e siècle qui s’est battu pour la réforme agraire et a mené une révolution contre Porfirio Díaz. Aujourd’hui, il est considéré comme l’une des personnes les plus importantes de l’histoire moderne du Mexique.

Origines mystérieuses

L’une des choses qui fait de Pancho Villa une figure si captivante est que personne ne sait vraiment qui il était avant de devenir Pancho Villa. Né José Doroteo Arango Arámbula, il a prétendu être le fils d’un bandit nommé Agustín Villa, mais si c’était vrai, personne ne l’a jamais écrit. À l’âge de 16 ans, Villa était seule, parcourant le pays à cheval en travaillant dans divers emplois subalternes. À un moment donné, il a commencé à se présenter comme « Arango » et a rejoint un gang de bandits à Durango dirigé par Ignacio Parra, le volant jusqu’à son arrestation en 1902. Il a été forcé d’entrer dans l’armée fédérale mexicaine au lieu d’une longue prison. service, mais dès qu’il en a eu l’occasion, il a tué un officier, a pris son cheval et a changé son nom en Pancho Villa. Ses amis l’ont appelé « La Cucaracha » parce que rien ne semblait le tuer.

Le Robin des Bois mexicain

Suite à sa désertion de l’armée, Pancho Villa se lance dans une série légendaire de escapades criminelles, redistribuant ses gains moralement ambiguës aux personnes qui en avaient le plus besoin avant de passer à une nouvelle aventure. Finalement, hCes actions héroïques ont attiré l’attention des révolutionnaires qui envisagent de s’attaquer au gouvernement mexicain, qui espéraient que son expérience des tactiques de guérilla en ferait un atout dans les années à venir.

Au service de la révolution

D’octobre 1910 à mai 1911, Villa servi comme chef militaire pour Francisco Madero, qui a défié le président Porfirio Díaz aux élections de 1910 et s’est rapidement retrouvé du mauvais côté d’un régime fasciste. Les actions de Villa au cours de cette année, y compris la prise d’une hacienda par la force avant de prendre le contrôle d’un train de soldats fédéraux, étaient si exagérées et héroïques que même lorsqu’il a été vaincu à Tecolote, sa légende n’a fait que grandir.

Bien que Villa ait agrandi les rangs de l’armée de Madero en éliminant quiconque contestait son leadership, il était souvent en désaccord avec son chef. Après la défaite de Díaz, Madero a dissous son armée révolutionnaire, mais quand Villa a demandé que l’hacienda et les terres qu’il s’était emparées tout au long de son temps en tant qu’officier de Madero soient redistribuées aux hommes qui se sont battus pour elle, Madero a hésité à l’idée. Il a informé Villa qu’il avait l’intention de l’acheter à ses propriétaires légitimes et de décider quoi en faire plus tard. Villa aurait répondu, « Vous, monsieur, avez détruit la révolution … C’est simple: cette bande de dandys s’est moquée de vous, et cela finira par nous coûter notre cou, y compris le vôtre. » Il s’est avéré être sur l’argent: en 1913, Madero a été victime d’un coup d’État militaire.

De retour en selle

Déçu par Madero, Villa a recommencé à faire ce qu’il faisait de mieux. En 1913, il travaillait de manière tangentielle avec les forces révolutionnaires du nord du Mexique, mais plutôt que de diriger les gens guérilla, il a volé des trains avec une équipe de mercenaires de toute la région pour financer la révolution.

Après son vol le plus notable de l’époque, il a réussi avec 122 lingots d’argent et un employé de Well Fargo, qu’il a forcé à l’aider à vendre l’argent. Ses vols étaient si effrontés que même les Américains en prenaient note. Des articles sur le vol de bétail de Villa et le vol de maïs et de lingots directement sous le nez des riches ont été publiés dans un livre intitulé Mexique insurgé en 1914, en veillant à ce que sa légende perdure.

De rebelle à héros de l’establishment

Pancho Villa, star de cinéma

Villa était si populaire auprès du peuple mexicain qu’en 1913, il fut élu gouverneur provisoire de Chihuahua. Dans ce rôle, il a renforcé son armée avec des tacticiens expérimentés et a dirigé le champ de bataille si durement que l’armée américaine a étudié ses actions pendant que la Mutual Film Company filmé ses batailles pour les actualités, rapportant à Villa 20% des revenus. Ce n’était pas aussi agréable que cela puisse paraître: selon Monde de l’image en mouvement, une première publication spécialisée dans le domaine du cinéma, les films étaient plus des plans de paysage que des séquences de guerre passionnantes.

Même si les actualités étaient un buste, Villa a continué à faire un excellent travail au Mexique. Avec l’argent qu’il a gagné avec le MCF, il a amené plus d’animaux de cavalerie et de munitions et a construit des unités hospitalières mobiles à partir de wagons de chemin de fer.

Boeuf avec l’Amérique

Après l’avoir précédemment fourni avec des éloges et des armes élogieux chaque fois qu’il en avait besoin, le gouvernement américain a décidé qu’ils étaient hors de l’entreprise Pancho Villa en 1915. Le président Wilson a favorisé une approche par le bas de l’armée et du gouvernement, donc il accorda à la place son soutien au premier chef Carranza de l’armée constitutionnelle.

Jamais du genre à prendre les choses couchées, Villa a répondu au changement d’avis des Américains en menant un acattaque transfrontalière sur Columbus, Nouveau-Mexique. Au cours d’une bataille avec le 13th Calvary Regiment, les hommes de Villa s’enfuirent avec 100 chevaux et tuèrent 18 soldats américains. Wilson a envoyé l’armée américaine au Mexique à la recherche de Villa, mais leurs efforts ont été infructueux, car la guérilla douée avait disparu dans le paysage mexicain.

Villa entrait dans la fleur de l’âge quand il a conclu un accord avec le gouvernement mexicain après l’assassinat du premier chef Carranza en 1920. Villa était essentiellement en fuite depuis des années, mais après avoir appris la mort de son ennemi, il a envoyé un message à Le président par intérim Adolfo de la Huerta offre son soutien à l’amnistie. Villa a reçu une hacienda de 25 000 acres à Chihuahua, et les hommes qui lui sont restés fidèles ont été autorisés à vivre sur la propriété en tant que gardes du corps personnels.

Trois ans plus tard, le 20 juillet 1923, Villa faisait des courses à Parral, au Mexique, lorsqu’il a été assassiné par un groupe d’hommes armés qui pompé 40 coups dans sa voiture. Des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles, mais pas ses alliés les plus proches, qui estimaient qu’il était plus important de tenir leurs postes à l’hacienda de Villa en vue d’une attaque gouvernementale. C’était juste comme il l’aurait voulu.