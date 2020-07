Le redémarrage de Fable de Playground Games sera-t-il sur Xbox One? La rumeur dit que c’est un MMO – .

La vitrine de la Xbox Series X d’hier était un événement fantastique qui a montré beaucoup de titres. De l’annonce de la nouvelle d’Obsidian Skyrim-comme RPG à la réémergence de Stalker 2, il y avait beaucoup de choses à exciter pour la prochaine génération. Cependant, étant donné que Microsoft a déclaré que les joueurs n’auraient pas besoin de passer à la prochaine génération pendant deux ans, beaucoup de gens se demandent si le redémarrage Fable de Playground Games sera sur Xbox One.

Plutôt que Fable 4, La vitrine Xbox Series X de Microsoft s’est simplement terminée par un redémarrage Fable nommé d’après la série. Pas de numéro, pas de nom unique, juste le titre de l’adresse IP. Il n’y avait pas non plus beaucoup d’informations fournies par la bande-annonce, car tout ce que nous avons reçu était des images de synthèse montrant une fée mignonne se faire dévorer par une grenouille hideuse.

Pourtant, bien que seule la description ci-dessus soit montrée, beaucoup de gens sont naturellement enthousiasmés par la renaissance de la franchise par Playground Games. Mais arrive-t-il sur Xbox One?

Le redémarrage de Fable arrive-t-il sur Xbox One?

Le redémarrage de Fable n’est pas répertorié pour Xbox One.

Au lieu d’inclure la Xbox One, le redémarrage Fable de Playground Games n’est répertorié que pour Xbox Series X et PC.

Cela suggère qu’il ne viendra que sur la console de nouvelle génération de Microsoft, par opposition à leur système actuel.

Si tel est le cas, certains joueurs de Microsoft seront ennuyés car Phil Spencer a dit qu’ils ne forceraient pas les consommateurs à se mettre à niveau.

Spencer a déclaré que les joueurs de Microsoft n’auraient pas besoin de passer à la Xbox Series X pendant quelques années, et cela parce que les nouveaux jeux de Xbox Game Studios devraient également être disponibles sur Xbox One (via The Verge).

Cependant, le Moyen n’est pas répertorié pour Xbox One, ni Obsidian Déclaré. Et il semble que le redémarrage de Fable ne se fera pas non plus sur la génération actuelle.

Le redémarrage de Fable pourrait être un MMO

En plus de ne pas être sur la Xbox One, il y a aussi une rumeur selon laquelle le redémarrage Fable de Playground Games est un MMO.

Cette rumeur vient d’un journaliste français qui a prédit avec précision l’ensemble de la vitrine Xbox Series X (par Gamesradar).

Et pour le plus grand bonheur de @SireGoupil : un jeu dans l’univers de FABLE. Mais en MMO (désolé, pas FABLE 4). – C[h]Déclencheur rono[ed] (@CronoTK) 23 juillet 2020

Bien que son succès à prédire avec précision la vitrine de la Xbox Series X ne confirme pas que le redémarrage de Fable est un MMO, il confère au journaliste une crédibilité majeure.

Donc, plutôt qu’une suite de Fable 3 ou un RPG standard à un seul joueur sans numéro, il semble que la tranche de Playground Games sera un MMO basé dans l’univers de Lionhead.

Si cela s’avère être vrai, alors il sera intéressant de voir comment la communauté réagit car elle a désespérément besoin d’une suite standard.

