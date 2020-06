Ozark Saison 4: Relation entre Ruth, Three et Wyatt

– – –

Nom: Ozark

Nombre de saisons: 3

Créé par: Bill Dubuque

Note IMDb: 8,4 / 10

Mettant en vedette: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

La dernière saison d’Ozark qui est la saison 3 est récemment sortie sur Netflix. Dans le scénario d’Ozark Saison 3, les personnages principaux que sont Marty Bryde et Wendy Bryde ont eu des ennuis. Ainsi, après ce scénario, les fans, ainsi que les critiques, sont impatients d’en savoir plus sur cette série policière. Ils veulent connaître des informations détaillées sur la famille Langmore.

OZARK

Ajoutant à cela, ils veulent également connaître la relation entre les personnages de la famille Lagmores. Ils demandent de révéler la relation entre Ruth Langmore, Three Langmore et Wyatt Langmore. La série Netflix, Ozark est essentiellement une série dramatique familiale. L’histoire d’Ozark tourne autour de la famille Bryde.

Ozark Saison 4: L’arrivée

Ils sont juste tombés dans le crime et ont rattrapé le cartel mexicain de la drogue. Après ce scénario, toute l’histoire revient à la famille Ozark du Missouri. Dans cette famille, il y a deux personnages principaux. Ce sont Jason Bateman (qui a joué le rôle de Marty Bryde) et Laura Linney (qui a joué le rôle de Wendy Bryde).

Là, ils continuent avec des affaires criminelles. Ainsi, lorsqu’ils sont arrivés là-bas, les habitants de la région n’étaient pas satisfaits de tout ce scénario. Notez que cet acte était la première saison. Surtout, en raison de cet acte, une famille détestait que ce soit la famille Langmore. Initialement, Julia Garner (qui jouait le rôle de Ruth Langmore) a tenté de voler l’argent du cartel par Marty Bryde.

Ozark Saison 4: Détails

Mais après cela, elle les a rejoints. La famille de Ruth Langmore était méfiante avec la famille Bryde que quelque chose de louche se passe. En outre, Lisa Emery (qui a joué Darlene Snell), ainsi que Peter Mullan (qui a joué le rôle de Jacob Snell), n’étaient pas impatients de connaître l’impact du commerce de l’héroïne. Notez que Darlene Snell est l’épouse de Jacob Snell.

Donc, d’ici, il semble que la famille Bryde et la famille Langmore soient libres de leurs différends. Mais la famille Snell est un obstacle sur leur chemin. Jusqu’à présent, il n’est pas confirmé que la saison 4 d’Ozark sera là ou non. Mais si elle se libérait, nous verrions le différend entre la famille de Bryde et la famille de Darlene. Mais Ruth Langmore et Charlie Tahan (qui jouait en tant que Marty Wyatt Langmore) seraient certainement un problème pour eux.

Cela est dû à leur équipe avec Darlene. La saison 4 d’Ozark serait un conflit entre la famille Ozark (avec KC Mob) et la famille Bryde.

