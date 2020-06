Photos de la saison 1 de l’épisode 7 de «Council of Dads»: avant-première des «meilleurs plans posés»

FX a commandé une série d’anthologie d’une demi-heure à Le bureau alun B.J. Novak qui mettra en vedette un casting impressionnant d’étoiles montantes et de vétérans d’Hollywood. La série sans titre utilisera les événements actuels pour raconter des histoires inspirées par les personnages sur le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Chaque épisode présentera un casting différent, et l’auteur-réalisateur-EP Novak a déjà filmé les deux premiers épisodes. Le premier épisode stars Lucas Hedges, Kaitlyn Dever, O’Shea Jackson Jr., George Wallace et Ed Asner, tandis que le deuxième épisode met en vedette Jon Bernthal, Boyd Holbrook, Amy Landecker et Beau Bridges.

« Ravi, excité, humilié – ce sont les mots dans chaque communiqué de presse, et je ne peux pas croire à quel point je les pense réellement. C’est mon émission de rêve et FX est l’endroit rêvé pour le réaliser. Quand je l’ai apporté à FX, je me suis demandé s’il allait trop loin, et ils m’ont dit que tu pouvais aller plus loin. J’ai hâte de commencer », a déclaré Novak dans un communiqué.

«Nous admirons B.J. Novak depuis longtemps. Nous avons adoré sa touche créative sur le format anthologie, et il a livré deux épisodes phénoménaux. Nous sommes impatients d’entrer en production pour le reste de la saison et de soutenir la vision ambitieuse de BJ pour ce projet », a déclaré Nick Grad, président de la programmation originale chez FX Entertainment.

Novak est en train de faire ses débuts de réalisateur avec le thriller Blumhouse Vengeance. Il a également écrit le script et les étoiles aux côtés Ashton Kutcher, Issa Rae et Holbrook. Il est le dernier acteur de Le bureau enchaîner derrière la caméra John Krasinski et Mindy Kaling, dont la sitcom The Mindy Project a donné à Novak l’occasion de perfectionner son métier d’écrivain et de réalisateur.

Il s’agit d’un casting très intéressant que Novak a assemblé, ce qui témoigne de son idée ambitieuse pour cette série. J’ai hâte de voir sur quoi il travaille, surtout depuis que les créateurs de goût de FX lui ont accordé une telle approbation. Pour en savoir plus Vengeance, cliquez ici.