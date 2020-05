Ouverture d’un nouveau studio Dontnod à Montréal pour commencer à travailler sur un nouveau projet

Un nouveau studio de Dontnod Entertainment, le groupe derrière La vie est étrange et Vampyr, ouvre à Montréal, Canada. L’équipe prévoit de commencer à embaucher bientôt, dans le but de combler le personnel qui peut commencer à travailler sur un nouveau projet. Ce que ce projet impliquera actuellement reste secret. Ainsi, il est difficile de savoir si le studio de Montréal travaillera sur la suite d’une propriété intellectuelle existante ou développera une toute nouvelle propriété intellectuelle.

Dontnod a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse, qui comprend une déclaration du PDG Oskar Guilbert. La déclaration du PDG se lit comme suit (via Gematsu):

Nous sommes ravis de partager nos plans d’expansion avec l’ouverture de ce nouveau bureau à Montréal, complétant la talentueuse équipe travaillant à Paris. Notre objectif est de créer des jeux vidéo au plus près des attentes de notre communauté. Avec cette nouvelle équipe internationale, nous pourrons imaginer des titres encore plus ambitieux et continuer à écrire de belles histoires pour nos joueurs.

La filiale basée à Montréal compte globalement comme le deuxième studio de Dontnod Entertainment; l’autre a son siège à Paris, en France. Dontnod a été fondée il y a plus d’une décennie en 2008. Alors que l’ironiquement oubliable Souviens-toi de moi est en effet le premier projet de l’entreprise, il n’est nullement le plus connu. Cet honneur appartient à la place La vie est étrange, une aventure épisodique imprégnée d’angoisse adolescente qui a remporté plusieurs prix.

Depuis La vie est étrange fait des vagues, Dontnod a produit l’action-RPG Vampyr, subséquent La vie est étrange aventures, et continue actuellement à travailler dur sur Miroir double et Dis moi pourquoi. Cette dernière sera lancée cette année en exclusivité Xbox One et PC.

[Source: Dontnod Entertainment via Gematsu]