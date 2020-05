Vidéo: Plus de secrets de l’antiquité de Dok Ondar dans ‘Star Wars: Galaxy’s Edge’ – / Film

Faites une excursion virtuelle à Star Wars: Galaxy’s Edge pour explorer davantage l’antre des antiquités de Dok-Ondar! Chaque article de sa boutique a une histoire derrière lui, certains plus dangereux que d’autres. À l’intérieur de l’antre des antiquités de Dok-Ondar, il y a de nombreux artefacts, reliques et trésors…. aujourd’hui, nous allons nous concentrer uniquement sur certains d’entre eux. Y compris une très rare statue de cristal Kyber et quelques casques de rébellion.

Les artefacts inclus dans la vidéo d’aujourd’hui:

La médaille de la rébellion de la bravoure: nous l’avons vu remis à Luke & Han après la bataille de Yavin. Mais à qui appartient cette médaille?

Statue du temple de Jedha du Kyber: une ancienne statue de la ville sainte détruite Jedha représentant un Jedi combattant une créature semblable à un serpent, sculptée par un Jedi utilisant son sabre laser. Comment Dok a-t-il acquis la relique?

Casque de pilote d’aile KSE-H44: utilisé par les pilotes d’aile pendant la bataille d’Endor et également dans l’entraînement de Luke de Leia et l’entraînement de Rey de Leia dans Rise of Skywalker.

Casque X-Wing: les pilotes personnalisaient souvent ces casques pour inclure des symboles d’importance personnelle ou des emblèmes d’escadrons spécifiques. Est-ce le casque d’un célèbre pilote d’Empire Strikes Back?

Endor Rebellion Helmet: un casque d’infanterie comme ceux portés par les Rebel Pathfinders, qui ont aidé Han Solo dans l’assaut du générateur de bouclier sur la lune forestière d’Endor.

Casque de pilote Y-Wing: Quel pilote rebelle de Return of the Jedi aurait pu porter ce casque particulier?

X-Wing Fighter Chest Boxes: une unité de survie qui surveille les signes vitaux pour les pilotes rebelles.

Apprenez tout cela et bien plus encore dans notre nouvelle vidéo! Regardez notre précédent épisode consacré au mur du buste de créature dans la tanière de Dok Onar.

Crédit photo miniature: David Yeh

