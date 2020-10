Ouverture des réservations non officielles pour KTM 250 Adventure; Lancement la semaine prochaine!

KTM lancera bientôt la 250 Adventure en Inde la semaine prochaine et les concessionnaires KTM ont déjà commencé à prendre des réservations non officielles. le montant symbolique allant de 1 000 à 5 000 Rs, et est remboursable.

KTM est prêt à lancer une toute nouvelle moto en Inde et cette fois, c’est une moto d’aventure. La KTM 250 Adventure est attendue depuis longtemps depuis qu’elle a été dévoilée sur le marché indonésien en novembre 2019. KTM lancera la 250 Adventure en Inde dès la semaine prochaine et les concessionnaires KTM ont déjà commencé à accepter les réservations non officielles pour la moto. Le montant du jeton varie entre 1 000 et 5 000 Rs et est remboursable.

Les fondements du 390 Adventure moins quelques fonctionnalités et un moteur du Duke 250 – c’est ce qui fait le vélo d’aventure d’entrée de gamme de KTM en Inde. Il est particulièrement plus important pour KTM de faire en sorte que la 250 Adventure soit adaptée à l’Inde, car la 390 Adventure n’a pas vraiment fait la marque comme prévu. C’est surprenant, car la 390 Duke est une moto extrêmement populaire, mais son cousin ADV n’a pas pu le faire à cause de son prix élevé de Rs 3,04 lakh (ancien showroom). C’est la moto KTM fabriquée en Inde la plus chère et environ 40000 roupies de plus que la Duke 390.

En gardant les marges similaires, nous nous attendons à ce que le 250 Adventure soit vendu autour de Rs 2,40 lakh, ce qui le rend beaucoup plus accessible aux acheteurs. La 250 Adventure aura en fait beaucoup en commun avec la 390 Adventure – un tableau de bord similaire avec l’écran TFT, le cadre, les roues, le matériel de freinage et aussi l’ABS commutable à deux canaux. De plus, la 250 Adventure comportera même une fourche USD réglable à l’avant, ce que la 390 Adventure de spécification indienne manque. Un autre point de différence sera les pneus, où la 250 Adventure fonctionnera avec des pneus à double usage MRF Mogrip Meteor-FM2 tandis que la 390 Adventure fonctionnera avec des pneus Metzeler Tourance.

En termes de style, la 250 Adventure ressemble largement à son cousin aîné. Mais alors que KTM a récemment mis à jour la Duke 250 avec des phares à LED du Duke 390, la 250 Adventure sera livrée avec des phares halogènes avec feux de jour à LED, tout comme l’ancienne Duke 250. La moto sera disponible en deux options de couleur – orange et noir. . La 250 Adventure manque également des fonctionnalités telles que l’ABS dans les virages et l’accélérateur filaire qui sont offertes sur la 390 Adventure. Cependant, les fourches USD à long voyage de la 390 Adventure seront proposées sur la 250, bien qu’elles restent non réglables, et l’arrière reçoit une configuration mono-amortisseur.

En son cœur, la 250 Adventure sera propulsée par le même moteur monocylindre de 250 cm3 qui propulse la Duke 250. Sous forme de BS6, ce moteur produit 30 ch de puissance et 24 Nm de couple. Il viendra également accouplé à la même boîte de vitesses à 6 vitesses, mais nous ne savons pas si KTM modifiera les rapports de transmission du modèle Adventure. Avec la 250 Adventure, ce sera la quatrième moto utilisant le moteur 250cc, les autres étant la Duke 250 et la Husqvarna Svartpilen 250 et Vitpilen 250. Les livraisons pour la KTM 250 Adventure commenceront d’ici la fin de ce mois, juste à temps pour la saison des fêtes.