On dirait que vous obtiendrez bientôt Disney Plus gratuit avec des achats Fortnite

La dernière mise à jour de Fortnite est ici, et cela signifie qu’il est temps pour les dataminers de fouiller dans les fichiers du jeu pour trouver rapidement le contenu entrant. Les fuites de 14,50 ont cependant apporté un regard particulièrement curieux. Outre tous les nouveaux skins Fortnite, il semble que le jeu offrira une chance à certains Disney Plus gratuits. Eh bien, gratuit si vous achetez déjà Fortnite V-Bucks, de toute façon.

Plusieurs dataminers, y compris FireMonkey et VastBlast, ont trouvé une nouvelle chaîne dans les fichiers du jeu qui dit «Power up with Disney Plus! À partir de maintenant et jusqu’au 31 décembre 2020, achetez des V-Bucks ou effectuez un achat en argent réel dans la boutique d’objets, et obtenez jusqu’à deux mois de Disney Plus à nos frais. »

On ne sait pas encore quand la promotion commencera (et, bien sûr, jusqu’à ce qu’elle soit officiellement annoncée, cela ne se produira peut-être pas du tout), mais comme la date d’expiration est indiquée comme le 31 décembre, elle devrait être très bientôt. Disney Plus vient de commencer la deuxième saison de son émission la plus populaire, The Mandalorian, le moment est donc venu pour Epic de monter dans ce train de promotion croisée.

Epic’s a eu beaucoup de promotions avec Disney dans le passé, y compris un grand événement en jeu dans la perspective de Star Wars: The Rise of Skywalker, et maintenant nous arrivons à la conclusion d’une saison complète de Marvel.

Maintenant, quand allons-nous voir que Baby Yoda est de retour dois être dans les travaux?