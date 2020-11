Shonda Rhimes apporte le scandale à la série d’époque – / Film

Scandal (et le créateur de Scandale) est venu à Regency England. Shonda RhimeLa première grande série originale de Netflix est enfin arrivée, avec une bande-annonce fastueuse et diversifiée sur le plan racial qui place la marque de savon signature de Rhimes dans le drame de l’époque. Bridgerton est basé sur la série de romans à succès de Julia Quinn et, d’après la bande-annonce, ressemble à un Une fille bavarde jeté sur un corset. Regarder le Bridgerton bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Bridgerton

Lorsque Shonda Rhimes a signé pour la première fois un accord de plusieurs millions de dollars avec Netflix, elle est devenue l’un des premiers grands noms de la télévision que la plate-forme de streaming a réussi à sortir de leurs foyers de réseau de longue date. Trois ans plus tard, et plusieurs accords méga-dollars avec des créateurs comme Ryan Murphy, Guillermo del Toro, et plus encore, Rhimes fait enfin ses débuts sur Netflix avec Bridgerton.

Basé sur la série de romans à succès de Julia Quinn, Bridgerton est une «vision féministe intelligente de la romance de Regency England dévoile la vie scintillante, riche, sexuelle, douloureuse, drôle et parfois solitaire des femmes et des hommes du marché des mariages de la haute société de Londres, racontée à travers les yeux des puissants. Bridgerton famille. »

Alors à quoi cela ressemble-t-il lorsque vous apportez un scandale à Regency England – à plus d’un titre? La série est adaptée et présentée par Scandale le vétéran Chris Van Dusen, qui semble s’inspirer à la fois de la série Rhimes ABC qu’il a produite par la direction, ainsi que de la CW Une fille bavarde. Ce dernier sonne comme une prémisse étrange pour mettre un corset, mais l’idée d’un groupe d’aristocrates de Londres dont la vie est rapportée et sabotée par la mystérieuse et anonyme «Lady Whistledown» (exprimée par l’inimitable Julie Andrews) est tout juste sorti du savon pour adolescents CW. Oui, Julie Andrews jouant à Gossip Girl de l’ère Regency n’est pas quelque chose à quoi vous vous attendez, mais laissez Rhimes le faire. La série suit Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la fille aînée d’une puissante famille anglaise, alors qu’elle fait ses débuts dans la société londonienne, la laissant se battre pour les célibataires les plus éligibles, dont le rebelle duc de Hastings (Page Regé-Jean).

Comme si la savonnerie sordide et les somptueux costumes ne suffisaient pas à dessiner, Rhimes a tourné Bridgerton dans l’un des drames d’époque les plus diversifiés sur le plan racial à l’écran, avec plusieurs acteurs de couleur jouant un rôle de premier plan dans la série.

Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page dirigent le casting de Bridgerton complété par Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, et Polly Walker.

Bridgerton, de Shondaland, premières sur Netflix 25 décembre 2020.

Articles sympas sur le Web: