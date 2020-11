Olivia Culpo: L’endométriose m’a laissé à l’agonie

2020-11-11 01:00:05

Olivia Culpo était en «agonie» avant son diagnostic d’endométriose, car elle a admis que le diagnostic de la maladie était une «expérience frustrante».

Le mannequin de 28 ans a récemment déclaré avoir reçu un diagnostic de maladie douloureuse – qui provoque la croissance de la muqueuse utérine à l’extérieur de l’utérus – et a maintenant révélé que le diagnostic était une «expérience frustrante» qui l’a laissée souffrir pendant longtemps. temps avant qu’elle ne reçoive enfin un traitement.

Elle a déclaré: «C’était une expérience vraiment frustrante, c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis si passionnée d’en parler.

« [I was diagnosed] il y a environ un an et demi. Je savais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avant cela. J’étais allé voir un certain nombre de médecins à l’agonie – pleurer, trembler. Lorsque vous vivez avec une douleur chronique, vous ne savez pas si vous voulez vomir ou simplement vous recroqueviller en boule et pleurer.

Olivia a passé «six mois» à essayer d’obtenir un diagnostic de sa douleur et a finalement découvert que son état était «avancé», ce qui lui a obligé à vérifier la fertilité de ses ovules.

Et maintenant, la beauté brune est à la recherche de traitements holistiques pour son endométriose.

Elle a ajouté: «En ce moment, j’essaie de trouver de nouvelles façons de guérir de manière holistique à travers ce que je mange et le reste que je me donne. J’explore également l’acupuncture, les massages, la phytothérapie chinoise et peut-être la suppression de la caféine. Je vais essayer activement d’aider les gens qui vivent avec ça et pas seulement de parler de mon expérience. »

Depuis qu’elle a parlé de son diagnostic, Olivia veut aider d’autres femmes à prendre conscience des dangers de l’endométriose, car elle ne veut pas que quelqu’un laisse son état devenir si mauvais qu’il ne peut pas avoir d’enfants.

Dans une interview avec le magazine SHAPE, elle a déclaré: «[I want to] assurez-vous que les femmes font leur diligence raisonnable et font vérifier leur nombre d’ovules, en s’assurant que si elles ont des règles douloureuses, ce n’est pas quelque chose qui affecte leurs ovaires ou leur ovule.

«En bout de ligne, c’est tellement déchirant de penser à quelqu’un qui aurait peut-être pu agir plus tôt, et qui ne peut plus avoir d’enfants. Cela me semble horrible. «

