Retour en milieu d’année NSW vs Queensland, Peter Psaltis

Peter Psaltis est un commentateur de Nine NRL et l’hôte de L’émission de radio Wide World of Sports de 4BC à Brisbane. Branchez-vous à partir de 18 h, du lundi au jeudi!

Il y a eu beaucoup de débats sur l’endroit où placer Origin en 2021. Je pense qu’il devrait revenir à sa machine à sous traditionnelle à la mi-saison l’année prochaine lorsque les choses reviendront à une sorte de normalité. Mais nous devons faire attention à la façon dont le jeu envisage Origin dans le futur.

On a beaucoup parlé d’arrêter la saison de la LNR pendant un mois pour jouer à State of Origin pendant des semaines consécutives dans un format similaire à ce que nous vivons cette année. Cela semble bon en théorie, mais cela a ses inconvénients.

La LNR deviendrait soudainement hors de vue. La maquette perdrait de son élan, je ne pense pas qu’il y ait trop de doute à ce sujet.

La luge brutale de Joey chez Karl, fan des Maroons

La seule façon dont je pense que cela pourrait fonctionner est si les week-ends sont remplis d’autres matches représentatifs, comme des internationaux avec les Tonga, l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa, les Fidji et d’autres pays du Pacifique. Peut-être que vous pourriez lancer des jeux télévisés de représentants de mineurs. Le match annuel Queensland vs New South Wales Residents entrerait également dans le mélange.

Nouvelle Galles du Sud contre Queensland 7 heures 47 minutes avant le coup d’envoi État d’origine 2020: 2e tour Voir aussi Comic-Con de San Diego 2020; Pourquoi je ne peux pas attendre le retour de la vraie chose Stade ANZ – Mercredi 11 novembre, 9h10 Queensland contre Nouvelle Galles du Sud État d’origine 2020: 3e tour Stade Suncorp – Mercredi 18 novembre, 9h10 Balayez pour en voir plus

Une option pourrait être d’étendre Origin féminin pour être joué sur une série de trois matchs. Si ces jeux ne sont pas joués, je ne pense pas que trois matchs sur un mois suffiront à satisfaire les fans de la ligue de rugby qui ont faim du produit, même si ces jeux sont State of Origin.

Les clubs adoreraient bien sûr la pause et ils ne manqueraient aucun joueur Origin pour les matchs. La question des joueurs au repos allait à peu près disparaître.

Mais n’est-il pas vrai que le nombre de joueurs représentatifs que vous avez est une indication du succès de votre équipe? Je n’ai pas entendu trop de plaintes émanant de Tim Sheens ou Wayne Bennett dans les années 90 alors qu’ils avaient chacun jusqu’à 12 joueurs impliqués dans Origin alors qu’ils entraînaient respectivement les Raiders et les Broncos.

À titre d’exemple, Brisbane avait 12 joueurs en vedette dans la série Origin 1998 et a quand même remporté le poste de Premier ministre. De nos jours, la répartition des joueurs Origin est plus uniforme dans tous les domaines, donc avec la gestion des joueurs, cela ne devrait pas être un gros problème. Trent Robinson et Craig Bellamy semblent s’en sortir correctement.

L’origine est quelque chose dont le jeu devrait être très fier. C’est l’envie de nombreux sports. Mais le jeu doit faire attention à la façon dont il est traité à l’avenir.

Après l’année que nous avons eue avec COVID-19, je suis reconnaissant que nous ayons une série cette année, c’est quelque chose pour nous tous. Assurons-nous simplement que Origin fonctionne correctement en 2021 et au-delà.