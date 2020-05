Obtenez Hyundai Grand i10 pour beaucoup moins cher que Santro & Maruti WagonR

Hyundai offre de lourdes remises sur BS6 Grand i10 qui apportent son prix effectif beaucoup moins cher que Hyundai Santro et Maruti WagonR.

Après que Hyundai a lancé le Grand i10 Nios en Inde, les prix et les variantes du Grand i10 ordinaire ont été réduits. Maintenant, il est disponible en deux variantes seulement, Magna et Sportz. Il n’y a pas de moteur diesel, pas de GNC ni de boîte de vitesses automatique. L’ère de base et la variante Asta haut de gamme ne sont désormais disponibles qu’avec le Nios.

Hyundai offre des rabais allant jusqu’à 45 000 roupies sur le Grand i10. Cela comprend un escompte de 25 000 roupies, un bonus d’échange de 15 000 roupies et un escompte d’entreprise de 5 000 roupies. Après la remise, le Grand i10 sera facturé de Rs 5,45 Lakhs à Rs 5,55 Lakhs (ex-showroom). Il y a juste une différence de Rs 10 000 entre les deux variantes.

Avec cette réduction, vous pouvez obtenir le Grand i10 pour beaucoup moins cher que le Maruti WagonR et Hyundai Santro. Voici la comparaison de prix détaillée entre les trois.

Hyundai Grand i10 Maruti WagonR Hyundai Santro Rs 5,45 Lakhs à Rs 5,55 Lakhs 4.46 Lakhs à Rs 5.95 Lakhs Rs 4,57 Lakhs à Rs 6,25 Lakhs

Les variantes de base de WagonR et Santro sont certainement moins chères, mais les variantes haut de gamme sont plus coûteuses que le Grand i10. Le Grand i10 est beaucoup plus premium que les deux et bien qu’il soit un peu vieux, il est toujours très élégant. En outre, il obtient quelques fonctionnalités de plus que les deux berlines. Le Grand i10 est plus grand que WagonR et Santro, en termes de longueur et de largeur.

Grand i10 obtient un moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre qui produit 83 ch. WagonR dispose de deux moteurs, dont un trois cylindres de 68 PS 1,0 litre et un bloc de 83 PS 1,2 litre. Le Santro obtient un moteur quatre cylindres de 1,1 litre qui est bon pour 69 PS. Les deux derniers obtiennent une MT à 5 vitesses et une AMT à 5 vitesses comme options de boîte de vitesses.