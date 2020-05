Mise à jour de la Cop 4, candidate de Mad Max, Reid en tant que Carole Baskin et plus encore – Africadaidly

Colin FarrellLe rôle de The Penguin dans Matt Reeves « Homme chauve-souris » le film peut être petit. Dit l’acteur, « Je n’ai pas grand chose à faire. J’ai une certaine quantité dans le film. Je ne suis absolument pas là-dessus. Mais il y a quelques scènes savoureuses que j’ai dedans et ma création et j’ai hâte de revenir. » [More..]

Michael Mann a l’intention de faire à la fois une préquelle et une suite à son classique de 1996 « Chaleur ». Dit le créateur de «Miami Vice» dans une nouvelle interview, «Je ne peux pas vous en parler. Mais je veux absolument faire un film du Chaleur préquelle – et une suite. «

Tara Reid (« Sharknado ») est en pourparlers pour jouer Carole Baskin dans le prochain Netflix « Tiger King » série pour Netflix. [More…]

Actrice de «Killing Eve» Jody Comer la rumeur veut que le jeune Furiosa joue dans le rôle de George Miller «Mad Max Fury Road» prequel. [More…]

Réalisateurs de «Bad Boys for Life» Adil El Arbi et Bilall Fallah dis le quatrième « Flic de Beverly Hills » le film est encore au stade de l’écriture de scripts, mais c’est très bien. « Nous sommes toujours impliqués dans ce projet, et il y a maintenant un scénariste qui va essayer d’écrire un premier brouillon, ou un premier traitement au moins avec l’histoire. Nous allons donc voir quelle sera la première version, mais nous sommes très excités et espérons pouvoir travailler avec une autre icône comme Eddie Murphy. Ce serait génial. » [More…]

Une nouvelle affiche pour août “Wonder Woman 1984 ″ est sorti.



L’acteur d’Alphas, Warren Christie, incarne Bruce Wayne lors de la finale de la saison de « Batwoman » – ou le fait-il? [More…]

Foxtel a lancé un nouveau service de streaming lundi prochain. Selon la rumeur, le titre «Binge», le nouveau service de streaming dédié au divertissement présenterait plus de 10 000 heures de contenu, y compris des drames et des films locaux et internationaux. «Foxtel a passé les 18 derniers mois à renégocier des accords de contenu avec ses partenaires de studio pour sécuriser les droits SVOD pour le nouveau service qui concurrencera directement les rivaux du streaming, notamment Netflix, Stan, Amazon et Disney +. Plus récemment, Foxtel a signé un nouvel accord d’approvisionnement avec Warner Bros permettant à Binge de présenter du contenu très populaire de HBO, et le prochain à lancer HBO Max. L’accord verra également des titres classiques tels que Friends et The Big Bang Theory passer de Stan à Binge. » [More..]

Scribes «Légalement Blonde» Karen McCullah et Kirsten Smith présentera un remake contemporain de la comédie classique de Blake Edwards « dix ». En parlant de «Legally Blonde», le troisième film de cette série a exploité Mindy Kaling et Dan Goor comme écrivains. [More..]

Étoile «justifiée» Timothy Olyphant est le dernier nom à avoir rejoint la deuxième saison de Disney + «Le Mandalorien». [More…]

L’histoire d’horreur psychologique d’Edgar Wright “La nuit dernière à Soho” ne sortira plus le 25 septembre, mais en 2021.

Un nouveau clip vidéo pour la prochaine comédie Will Ferrell / Rachel McAdams »Eurovision ” a été publié avant la sortie du film le 26 juin.