Nouvelles études autour du port de masques: narcissisme et super épandeurs

Interprox Plus Brossettes Super Micro Orange

Interprox Plus Super Micro (Orange) Les nouvelles brossettes INTERPROX PLUS permettent l'élimination efficace de la plaque dentaire, des espaces entre les dents, mais aussi entre les éléments des appareils orthodontiques ,autour des implants et des prothèses fixes , dans les cas de diastèmes et de furcations.