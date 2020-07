Une suite arrive-t-elle à Disney +? Voici ce que nous savons

Disney va-t-il avancer avec un autre Artemis Fowl 2? Si oui, quand sera-t-il libéré et de quoi s’agit-il? Voici tout ce que vous devez savoir les gars

Commençons l’histoire à venir.

Réalisé sur la série de romans du même nom d’Eoin Colfer, Artemis Fowl est arrivé sur Disney + en juin 2020 et a été vu par un public avec une approche critique et des critiques mitigées.

L’interprétation Disney d’Artemis Fowl a fustigé les changements dans le matériau source et le manque d’énergie nécessaire pour alimenter une prérogative cinématographique. Le premier film met en vedette le personnage titulaire, une personne «criminelle et merveilleuse» de 12 ans qui recherche son père perdu depuis longtemps et tente d’arrêter un schisme souterrain dirigé par les fées. Ferdia Shaw a joué dans l’adaptation Disney + en tant que Artemis Fowl et dans les rôles de soutien Judi Dench, Josh Gad et Colin Farrell.

Artemis Fowl est fait sur une nouvelle série de livres

La série de romans Artemis Fowl se compose de huit romans, arrivés entre 2001 et 2012, ainsi que d’une série descendante The Fowl Twins (arrivée en 2019). Par conséquent, si Disney veut rendre le travail de Colfer plus favorable, il y a certainement une possibilité pour une franchise cinématographique majeure.

Cependant, le problème majeur est que l’adaptation Disney + de Branagh a reçu des critiques sévères, de nombreux experts remettant en question l’essence à long terme de la série. Jusqu’à présent, Disney + n’a pas annoncé Artemis Fowl 2, et ce ne sera probablement pas le cas pendant de nombreux mois à venir. Compte tenu du scénario COVID-19 actuel, il est possible qu’un jugement officiel ne soit pas annoncé même en 2020, car Disney aimerait estimer les points de streaming tout au long de cette année.

Mises à jour de la version Artemis Fowl 2?

Selon les rapports, il a été informé que Disney + prévoyait de sortir un film Artemis Fowl tous les deux années consécutives. Le monde guérit lentement de la pandémie de COVID-19 et Hollywood a commencé à reprendre ses projets en attente avec une sécurité majeure. Il est possible de dire que la suite d’Artemis Fowl peut commencer son tournage en 2021, mais seulement si les ébauches de Disney + prévoient de développer une série de films similaire à Harry Potter et Narnia. Pour référence, la franchise de films Harry Potter se compose de huit films, qui sont arrivés entre 2001 et 2011. Artemis Fowl 2 devrait arriver en 2022 si c’est un film que Disney aimerait. Maintenant, nous devons voir ce qui se passe ensuite, nous pouvons attendre le plus longtemps possible et il ne sert à rien de s’énerver car il ne sortira que lorsqu’il devra sortir.