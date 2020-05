Nouvelles de la LNR, Peter V’landys se bat pour Latrell Mitchell

genius moteur irreversible gauche 230v g-bat 400 6170031

Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Moteur et vérin pour motorisation de portail GENIUS, GENIUS - ACTUATEUR GAUCHE POUR PORTAILS BATTANTS G-BAT 230V JUSQU'À 4 m PAR VANTAIL RALENTISSEMENT EN OUVERTURE ET FERMETURE 6170031 G-BAT 400 GAUCHE 230V