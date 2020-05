Camélia Jordana prête à débattre avec Christohe Castaner

By

C’est assurément la polémique de cette nouvelle semaine. Invitée de l’émission « on n’est pas couché », l’actrice et chanteuse a livré des propos qui ne manquent pas de défrayer la chronique. Elle a notamment expliqué « qu’elle n’est pas en sécurité face à un flic ».

Rappel des faits : pendant l’émission de Laurent Ruquier diffusée sur France 2, la jeune femme a tancé la police en disant qu’ils massacraient des hommes et des femmes rien que pour la couleur de leurs peaux. Par cette phrase, elle entend soutenir les travailleurs et les travailleuses en Banlieue.



Échanges par Tweets interposés

Ses propos dans l’émission ont vite fait réagir Christophe Castaner qui a vivement répliqué via son compte Twitter. Pour appuyer le discours du ministre, les deux syndicats de la police Alliance et Unité SGP FO entendent porter cette affaire devant la justice. Ils estiment que ces affirmations sont des « accusations inadmissibles » envers les policiers.

De leur côté, SOS Racisme apporte leurs soutiens à l’interprète de Facile. Cette dernière a répondu à Christophe Castaner qu’elle était prête à débattre avec lui sur le sujet et sur le plateau de son choix. Dans tous les cas, la jeune femme a réussi à faire parler d’elle sur la toile.

Non madame, « les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue » ne se font pas « massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau ».

