Nouvelles de la LNR, Melbourne Storm n’est «pas du côté où ils étaient», dit Phil Gould

Le gourou de la LNR, Phil Gould, pense que la tempête de Melbourne a connu un « déclin progressif au fil des ans » et que l’équipe de Craig Bellamy n’est « pas du côté qu’elle était ».

Après une défaite complète de 22-6 à domicile contre les Raiders de Canberra samedi soir, le Storm a été « complètement devancé » par une Green Machine peaufinée par la main expérimentée de Ricky Stuart.

Alors que Gould a concédé que Melbourne sera toujours une force à prendre en compte cette saison dans la LNR, il a finalement cru que la franchise était sur une tendance à la baisse depuis un certain temps.

« Ils (les Raiders) ont complètement devancé la tempête de Melbourne », a déclaré Gould à Wide World of Sports. Le coup de sifflet final.

Cameron Smith court pour Melbourne contre les Raiders. (Getty)

« Ils ne sont pas du côté qu’ils étaient. Cela a été un déclin progressif en eux au fil des ans.

« Je ne vois pas de Premier ministre en eux cette année, je ne vois même pas vraiment un top quatre.

« Mais ils vont battre beaucoup de camps en fonction de leur propre discipline. Ils gagneront beaucoup de match en fonction de leur professionnalisme.

« Ils ne sont pas du côté qu’ils étaient, mais ils sont meilleurs que la plupart ».

L’inverse pourrait être dit pour les finalistes de l’année dernière, qui ont présenté un spectacle sur ce que Gould considère comme le voyage sur la route le plus difficile de la compétition.

Faits saillants de la LNR: Storm v Raiders – Round 3

« C’est un très bon signe pour les raiders, je veux dire un très bon signe », a-t-il déclaré.

« Ils ont commencé la saison car la plupart des gens choisissent probablement le poste de premier ministre à la fin de l’année dernière.

« Ils ont ouvert deux victoires en douceur contre des équipes ordinaires et l’ont fait assez confortablement.

« Mais après cette période de verrouillage, pour y aller et faire comme ils l’ont fait lors du road trip le plus difficile du match contre une équipe de qualité, je pense que c’est vraiment un bon signe pour leur état mental, la façon dont ils sont comme ils sont entraînés en ce moment et les individus eux-mêmes. Ils ne feront que devenir plus forts. «