Faits saillants du calendrier FATV-LTV – betanewsfr

Les temps forts du programme FATV pour cette semaine:

PHOTOS DE LA SEMAINE:

Mardi, 19 h, Barbara et vous «le sénateur Dean Tran»

Mercredi, 19 h, discussion sur Fitchburg maintenant

Canal 8 / Verizon 35

Dimanche 10 h, «Votre droit de savoir»

Lundi, 17 h, «North Central Journal»

Mardi, 19 h, «Barbara & You» (Nouveau)

Jeudi 19 h 30, «Flap in Focus Specials»

Vendredi, 22 h, «The Steve Katsos Show»

Samedi 22 h, «Film spécial Saturday Fright Night»

Comcast 9 / Verizon 36

Lycée de Fitchburg, sports classiques d’état de Fitchburg

Courses de relais FHS

Comcast 99 / Verizon 37

Lundi – vendredi, 9 h, «Votre gouvernement fédéral»

Mises à jour sur la ville, l’État et l’école

Lundi, 18 h, réunion du comité d’école (en direct)

Mardi, 19 h, réunion du conseil municipal (en direct)

Horaires quotidiens complets, vidéo à la demande et streaming en direct @ fatv.org.

Leominster.TV met en évidence cette semaine:

Verizon 34 / Comcast 8

Lundi, 18 h 30, «Je chante parce que»

Mardi, 17 h, «The Big Picture»

Jeudi, 17 h 30, «Une vue peu commune»

Vendredi, 19 h, «Bonne nouvelle»

Samedi 18 h, «An Inside Job»

Dimanche, 17 h, «La sainteté au Seigneur»

Verizon 32 / Comcast 9

Allez sur www.leominster.tv pour plus de détails sur les horaires

Verizon 33 / Comcast 99

Représentant Leominster

En raison de la pandémie actuelle, les réunions de la ville se tiennent virtuellement. Nous les diffuserons autant que possible techniquement.

Réunion du conseil municipal de Leominster le 11 mai

Réunion de la Commission de conservation de Leominster le 12 mai

Réunion du comité scolaire de Leominster le 1er juin

Réunion du Conseil de planification de Leominster le 1er juin

Réunions du conseil municipal, deuxième lundi du mois, 18 h 45 (vivre)

Réunion du comité scolaire, séances répétées quotidiennement

Réunion du conseil de planification, séances répétées quotidiennement

