Nouvelles de la LNR, les Raiders révèlent un soulagement à la vidéo virale hilarante de Williams

La propriété la plus chaude de la LNR, George Williams, importé d’Angleterre, fait des vagues chez les Raiders de Canberra depuis son arrivée en dessous.

Mais le nouveau succès de Williams n’aurait peut-être jamais eu lieu si les Raiders avaient choisi de prêter attention à quelques vidéos virales qui leur avaient été envoyées lors de la signature de l’ancien meneur de jeu de Wigan.

S’adressant à Nine news, le chef des Raiders, Don Furner, a rappelé le moment où il a reçu une vidéo virale hilarante intitulée « Le pire tacle de tous les temps » qui montrait que Williams avait complètement raté un tacle dans la Super League anglaise et s’était écrasé le visage en premier dans le gazon.

« On nous a dit qu’il était un très bon défenseur, c’est ce que Rick recherchait », a déclaré Furner.

George Williams a été pris dans une vidéo virale hilarante quand il a joué pour Wigan (Getty)

« Ensuite, certaines personnes nous ont envoyé une vidéo de » The Worst Tackle Ever « , et nous avons tous ri.

« Certes, au cours des trois premiers matchs de cette année, il a prouvé qu’il met son corps en avant et qu’il est un défenseur fantastique. »

Les Raiders ont reçu un autre clip de Williams se propulsant à travers une porte verrouillée, le brisant en morceaux.

Furner a demandé en plaisantant au recrutement des Raiders de « s’assurer qu’ils vérifient le poing des médias sociaux ».

Dimanche, Williams a stupéfait la LNR avec un affichage stellaire contre Melbourne, mais l’humble moitié de Canberra ne veut que s’améliorer.

L’international anglais de 26 ans était pratiquement inconnu en Australie avant de rejoindre les grands finalistes au début de la saison, mais il a fait la une des journaux après la victoire de 22-6 de samedi.

Williams a obtenu les trois points Dally M pour sa performance vedette contre le Storm.

Et malgré deux passes décisives, une rupture de ligne et un coup dur sur Ryan Papenhuyzen, Williams ne se laissera pas décrocher pour quatre plaqués manqués qu’il a relevés lors d’une revue vidéo.

« Je ne m’emballe pas, j’ai évidemment eu un peu de média cette semaine », a-t-il déclaré mardi.

« Vous devez le prendre dans votre foulée et profiter du moment, mais c’était un bon match, donc je dois le confirmer maintenant.

« Je suis une personne assez calme, je vais garder la tête baissée et travailler dur comme d’habitude pour ne pas m’emballer. »

L’entraîneur Ricky Stuart est notoirement dur avec ses meneurs de jeu, mais Williams dit qu’il a beaucoup à apprendre de l’ancien grand demi-arrière.

Bien qu’il ait espéré frapper le sol en courant dans la LNR, Williams a déclaré que les encouragements de Stuart l’avaient aidé à concrétiser ses intentions.

« Si je fais quelque chose de mal, il est en moi, comme il l’est avec n’importe qui, mais il a été formidable avec moi, il ne m’a pas précipité », a déclaré l’ancien meneur de jeu de Wigan.

« Il m’a juste dit d’aller jouer mon jeu et il croit en moi, genre de chose.

« Cela m’a donné beaucoup de confiance. »

