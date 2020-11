Nouvelles de cricket Australie vs Inde

Les frappes sur interrupteur doivent être interdites et les terrains animés pour empêcher les matchs ODI de se transformer en expositions au bâton, a déclaré l’ancien capitaine australien Ian Chappell.

L’Australie a fait 4-389 pour remporter le deuxième match d’un jour contre l’Inde dimanche au SCG, les touristes faisant 9-338 en réponse. Les Australiens ont frappé 6-374 à Sydney vendredi dernier dans le match d’ouverture de la série, contre 8-308.

Les batteurs ont marqué à volonté, le champion australien Steve Smith atteignant deux fois un siècle en 62 balles.

Pendant ce temps, des personnalités comme Glenn Maxwell et David Warner se sont lancées, avec l’innovation ajoutée parmi les plans conventionnels. Les deux hommes ont joué une sorte d’hybride entre un switch-hit et un reverse sweep; ils n’ont pas inversé leur prise sur la chauve-souris, mais ont inversé leur position au moment de la livraison du quilleur.

Chappell est un admirateur de l’incroyable compétence requise pour réussir à changer de frappe, mais a dit Grand monde du sport que la pratique était injuste et devrait être illégale.

L’Australien Glenn Maxwell joue un balayage inverse d’une position de changement dans le premier ODI contre l’Inde. (Getty)

«Je préférerais voir un concours plutôt que des expositions au bâton», a déclaré Chappell.

« Le bâton australien a été exceptionnel. Ils ont rendu les choses assez faciles … en particulier Smith et Maxwell, certains des coups qu’il joue sont difficiles à croire.

« [Switch-hitting] est très habile, certains sont incroyablement habiles – mais ce n’est pas juste.

« Comment un côté du jeu, c’est-à-dire. Les quilleurs, ils doivent dire à l’arbitre comment ils vont jouer. Et pourtant le batteur, il s’aligne en tant que droitier – je suis le capitaine des équipes, je placez le terrain pour le droitier – et avant que la balle ne soit lancée, le batteur devient un gaucher.

«L’une des principales raisons pour lesquelles il devient gaucher est qu’il peut profiter de ces classements sur le terrain. J’adorerais les administrateurs qui ont fait ces lois, j’aimerais qu’ils m’expliquent en quoi c’est juste.

« Je n’arrive pas à croire que les joueurs ne s’en moquent pas. Si je suis capitaine, je vais prendre le ballon moi-même et je vais dire à l’arbitre que je joue le bras droit dessus. [the wicket], puis je vais courir et jouer.

« De toute évidence, l’arbitre va se plaindre et je vais dire: ‘Eh bien, vous l’empêchez (le batteur) de faire quelque chose que je trouve totalement injuste et j’arrêterai de faire quelque chose d’injuste’. Si les administrateurs sont assez intelligents pour changer cela, alors mon attitude a toujours été: « Eh bien, je prendrai la loi en main ». «

Chappell a déclaré que la CPI pourrait facilement interdire les coupures flagrantes.

« C’est très simple. Maxwell a frappé quelques [switch-hit] coups de feu et Warner a fait [Sunday] nuit. Tout ce que tu as à dire c’est que si le batteur change l’ordre de ses mains ou de ses pieds [as the bowler runs in], alors c’est un tir illégal », a déclaré Chappell.

« Si le batteur est droitier et veut jouer au switch-hit [in advance of the bowler running in], tout quilleur vaut le sel dira: «Va pour ta vie, mon pote, je vais tenter ma chance». Mais quand il devient complètement le batteur opposé à ce qu’il affronte, alors ce n’est pas juste.

« S’il est assez bon pour le faire avec un excellent jeu de jambes ou tout autre moyen qu’il peut imaginer, je n’ai pas de problème avec ça. Mais quand c’est manifestement injuste, ça me dérange. »

Maxwell, fidèle à sa forme, s’est peut-être donné suffisamment de marge de manœuvre. Il a frappé avec une position extrêmement ouverte, se permettant de jouer des coups de chauve-souris horizontaux de chaque côté du guichet sans changer complètement de pied.

Avec des scores de 63 non sortis et 45, marquant à un taux de frappe bien supérieur à 200, il a été un cauchemar pour l’Inde. Warner, blessé dans le deuxième ODI, a fait 83 et 69.

David Warner joue un balayage inversé conventionnel, une prise et une position de la main gauche, dans le deuxième ODI. (AP)

Bien que peu impressionné par l’attaque du bowling de l’Inde jusqu’à présent, Chappell a déclaré que le guichet plat à Sydney pour les deux premiers ODI était symptomatique d’un problème persistant.

« J’ai toujours pensé que les terrains étaient un peu comme ça dans le cricket d’une journée, depuis longtemps », a déclaré Chappell.

« L’essence du jeu, un bon jeu de cricket est l’endroit où il y a un concours. Quand il devient purement et [batting] les statistiques, je ne l’apprécie pas trop.

« Le problème, c’est que vous obtenez un gros score en première manche et de temps en temps, il sera réduit; l’Afrique du Sud a battu 400 contre l’Australie, cela s’est produit plusieurs fois. Mais cela ne se produira pas très souvent et une fois. devient un peu un no-contest et les deuxièmes frappeurs latéraux en sont exclus, ce n’est pas très amusant pour moi à regarder et je ne pense pas que trop de gens l’apprécient.

« Les meilleurs jeux de cricket sont toujours là où il y a un peu dedans pour les quilleurs et cela s’applique à peu près à n’importe quelle forme. Si vous voulez rendre les terrains assez plats, OK, T20, j’accepterais peut-être cela. Mais en dehors de ça, les meilleurs jeux de cricket sont quand le quilleur a une chance. «