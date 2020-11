Les Scalpers PS5 ciblent maintenant la Xbox, suggèrent qu’ils accrocheront des actions de Noël

Les tristement célèbres scalpers de CrepChiefNotify ont affirmé qu’ils avaient maintenant accroché 1000 consoles Xbox Series X. Tel que rapporté par Video Games Chronicle, le groupe n’a pas révélé publiquement quel détaillant il ciblait, mais un membre qui a choisi de rester anonyme a déclaré au site Web que le groupe avait acheté des actions du détaillant en ligne Very.co.uk.

«Nous venons de notifier à nos membres un réapprovisionnement de la Xbox Series X chez un détaillant en ligne très connu», a annoncé CrepChiefNotify via ses canaux de médias sociaux. «Ils ont maintenant réussi à en sécuriser plus de 1000 aujourd’hui et il reste encore de nombreuses heures. Vous répétez, vous perdez. «

Ni les fabricants de consoles, ni les revendeurs n’ont pris de mesures pour éviter cette nuisance qui a encore encouragé le groupe. Lorsque le Twitter officiel de PlayStation a récemment annoncé qu’il publierait plus d’actions PlayStation 5 avant la fin de l’année, CrepChiefNotify a été l’un des premiers à tweeter une réponse suggérant qu’il ciblerait également le nouvel inventaire.

Ce fiasco est certainement frustrant à regarder, surtout si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore pu acheter une PS5 ou une Xbox Series X / S. Alors que Sony est resté silencieux à ce sujet, Phil Spencer de Microsoft a quelque peu reconnu que la situation de précommande et les pénuries ultérieures étaient un désordre chaud. L’exécutif est allé jusqu’à révéler que Microsoft reconsidère son approche pour l’avenir et pourrait envisager de vendre directement des consoles aux clients, laissant les détaillants honorer les commandes.

CrepChiefNotify a défendu ses actions, affirmant que beaucoup de ses membres ont pu mettre de la nourriture sur la table en revendant les consoles.

[Source: VGC]