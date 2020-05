Nouvelle théorie dans l’enquête policière sur l’incident de Jack Steven

La police victorienne pense que Jack Steven a été poignardé par quelqu’un qui le connaît, révèle The Herald Sun.

La police enquêtant sur les coups de couteau du milieu de terrain de Geelong a exclu l’automutilation ou une attaque aléatoire comme motif derrière l’affaire, ce qui les porte à croire que la star sait qui est son agresseur.

La théorie est encore plus alimentée par le fait que Steven ne veut pas dire exactement à la police ce qui s’est passé. Ils disent que les accusations déposées dans cette affaire sont peu probables.

L’équipe d’intégrité de l’AFL s’entretiendra avec Steven sur les circonstances du coup de couteau, mais il est entendu que l’objectif de la sonde sera de clarifier le déroulement du coup de couteau.

Le joueur de chats Jack Stevens se remet d’une blessure par coup de couteau

L’AFL est consciente des batailles de santé mentale de Steven dans le passé et ne mènera pas d’enquête officielle sur la question et adaptera sa réponse à ses besoins.

Lundi, ses parents ont rendu visite à l’ancien joueur de St Kilda à l’hôpital Alfred. Il devrait être libéré cette semaine.

Simon Lloyd, responsable du football à Geelong, a déclaré qu’il était trop tôt pour envisager son retour au club.

« De toute évidence, la police enquête actuellement. Nous devons donc faire très attention à ne pas spéculer ni faire d’hypothèses », a-t-il déclaré. « L’accent est mis sur la santé et le soutien de Jack.

« Notre équipe médicale a parlé aux médecins traumatologues de l’Alfred et où il a reçu la blessure était sous la thoracique droite, donc dans sa poitrine. »

Steven est toujours à l’hôpital. (Getty)

Le club affirme que Steven était en bonne santé pendant la pré-saison et semblait de bonne humeur avant l’arrêt du coronavirus.

« Jack a beaucoup de chance en ce moment », a déclaré Lloyd.

« Il se rétablit, il ne nécessite aucune autre opération ou chirurgie exploratoire, c’est donc un réel avantage dans des circonstances qui ne sont pas géniales.

« Nous ne pensons même pas à (son retour au club) pour le moment. Nous devons vraiment nous concentrer sur sa santé et son bien-être.

« Jack vient d’une famille très unie, il a sa maman et son papa autour de lui en ce moment, il a aussi son partenaire et ses frères et sœurs.

« Il y a beaucoup d’amour, de soins et de soutien pour lui. »