Nouvelle fuite de spécifications de la série Redmi Note 9: Un Xiaomi Mi 10T Lite amélioré?

Les spécifications de la nouvelle série Redmi Note 9 ont fuité.

La variante «haut de gamme» peut être un Mi 10T Lite rebaptisé avec une caméra arrière plus performante.

L’appareil de moins de spécifications de Redmi peut inclure un chipset MediaTek Dimensity avec une batterie de 5000 mAh.

Les nouveaux appareils de la série Xiaomi Redmi Note 9 ont été détaillés dans peut-être leur fuite la plus révélatrice à ce jour. Par pronostiqueur Station de chat numérique, il y aura au moins deux versions proposées.

La «version haut de gamme» offre le plus excitant sur le papier. Selon la fuite, c’est le plus grand des deux pesant 214 grammes avec des dimensions de 165,4 mm x 76,8 mm x 9 mm.

On dit qu’il contient un écran LCD de 6,67 pouces de 2400 x 1080 avec un taux de rafraîchissement adaptatif. Cela a été annoncé plus tôt cette semaine et permettra au téléphone de s’adapter entre 30 Hz et 120 Hz pour répondre aux demandes de l’application. Une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz devrait également aider les joueurs avec des doigts rapides. Une caméra perforée aurait un boîtier initial sur un tireur 16MP. À l’arrière, quatre caméras font une apparition soulignée par un capteur Samsung HM2 de 108 MP.

En interne, le Redmi Note 9 haut de gamme exécutera apparemment un chipset Snapdragon 750G alimenté par une batterie de 4820 mAh couplée à une charge de 33 W.

Si vous sentez un thème ici, c’est parce que les spécifications du téléphone reflètent largement la feuille de berceau du Xiaomi Mi 10T Lite, à l’exception de l’appareil photo principal. On ne sait pas si le nouveau Redmi Note 9 reflétera également la conception physique du Mi 10T Lite.

Quant à la variante Redmi Note 9 moins impressionnante, elle comportera un corps légèrement plus léger avec des dimensions de 162 mm x 77,3 mm x 9,2 mm, par le pronostiqueur. Il hébergerait un écran de 6,53 pouces avec une résolution de 2400 x 1080. Cependant, on ne sait pas si cet écran bénéficiera également du traitement adaptatif 120 Hz / 240 Hz. Il verra cependant un boîtier perforé au capteur 13MP cette fois. Un jeu de tir de 48 MP est situé à l’arrière, aux côtés de deux autres vivaneaux.

Contrairement au Redmi Note 9 haut de gamme, ce modèle fonctionnerait avec du silicium MediaTek, à savoir le chipset Dimensity 800U. Il sera associé à une batterie de 5000 mAh avec une charge de 22,5 W, conclut la fuite.

Il n’y a pas d’autre mot sur les informations de lancement des téléphones, mais des rapports antérieurs suggèrent qu’ils feront leurs débuts ce mois-ci, probablement en Chine au départ. En ce qui concerne les prix, le modèle premium Redmi Note 9 devrait coûter environ 300 $ si le prix du Mi 10T Lite est utilisé comme guide.