Nouvelle affiche internationale pour Wonder Woman 1984

Nous avons toujours su que Wonder Woman 1984 allait être un film qui allait avoir un impact énorme, mais il y a un an, personne n’aurait pu le prédire. Il y a un an, Wonder Woman 1984 allait être le véritable test de la franchise Wonder Woman pour Warner Bros.et la question de savoir si une suite pourrait ou non être aussi percutante que la première. Parmi les grands films Warner Bros.pour 2020, c’était l’un des plus grands, et c’était une année qui comprenait Dune. C’était en 2019, cependant, quand aucun de nous ne possédait de masque, et nous nous sommes souvenus à quoi ressemblait le concept de quitter la maison et d’être dans une foule de gens.

La pandémie COVID-19 en cours a mis fin à l’industrie du cinéma et Warner Bros. Wonder Woman 1984 de plus en plus en arrière. Tout d’abord, c’était de juin à août [hey remember the optimism that we would have gotten our collective shit together by the end of the summer? Good times], puis d’août à octobre, et enfin d’octobre à décembre. Enfin, ce mois-ci, il a été annoncé que Wonder Woman 1984 ouvrirait dans les salles et sur HBO Max en même temps. Il est devenu le premier blockbuster majeur à appuyer sur la gâchette lors d’une diffusion simultanée en streaming et en salle. C’est un grand pas, et un peu comme Tour du monde des trolls a été le premier film à passer du théâtre au PVOD, le succès de Wonder Woman 1984 pourrait définir l’avenir du cinéma. C’est beaucoup de choses à gérer pour n’importe quel film, et c’est un peu étrange que Warner Bros. n’ait pas porté le marketing à onze. L’officiel Twitter de Warner Bros.Brésil compte a partagé une nouvelle affiche internationale pour CCXP Worlds [which is apparently happening, but they’re going virtual].

La réalité est que COVID-19 a forcé l’industrie du cinéma à enfin faire face à la question de la diffusion en continu qu’elle reporte depuis des années. Chaque compagnie de théâtre regardera Wonder Woman 1984 très proche. Quant au reste d’entre nous, un cinéma est le dernier endroit où nous devrions être. La pandémie est bien pire qu’elle ne l’était il y a des mois, alors que personne ne quittait sa maison. Le temps est de toute façon merdique, alors restez à la maison jusqu’à ce que les États-Unis se rassemblent sur un virus qui a tué près de 300000 Américains et laissé d’innombrables autres avec des effets secondaires à long terme que nous commençons tout juste à comprendre. La quarantaine est nul, nous le savons, mais ce n’est pas le moment de faire preuve de clémence. Il est maintenant temps de s’arrêter et de se préparer pour un hiver qui pourrait faire passer le nombre de morts à plus d’un demi-million en attendant patiemment un vaccin efficace. Ensuite, nous avons les anti-vaxxers pour faire face à la publication furieuse sur Twitter, Facebook, Instagram avec les services de localisation activés sur la façon dont le vaccin COVID-19 leur injectera une puce de suivi. Restez à la maison, soyez en sécurité et essayons de nous en tromper un peu plus sur notre prochain en 2021. Encore un peu; mes normes ne pouvaient pas être beaucoup plus basses.

Résumé: Avance rapide vers les années 1980 alors que la prochaine aventure grand écran de Wonder Woman la trouve face à deux tout nouveaux ennemis: Max Lord et The Cheetah.

Wonder Woman 1984, réalisé par Patty Jenkins, étoiles Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, et Gabriella Wilde. Il sortira le 25 décembre en salles et sur HBO Max.

Voir aussi The Craft: Legacy arrive sur Blu-ray le 22 décembre, voici un nouveau clip Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!