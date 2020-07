Notes du patch 1.04 de Valorant – Buffs Viper, nerf Raze et un meilleur pistolet classique

Riot’s Valorant est là pour rester, et cela signifie que les mises à jour vont continuer à circuler. Les notes de mise à jour de Valorant d’aujourd’hui incluent une foule de changements concernant certains des personnages les plus controversés du jeu – oui, je parle d’un nerf Raze – ainsi qu’une poignée d’autres changements notables.

Raze obtient un nerf assez mineur ici – l’ultime Showstopper coûte maintenant sept au lieu de six points ult. Cela ne le rend pas moins puissant, mais cela garantit que l’agent utilisera la capacité un peu moins souvent. Brimstone obtient exactement le même nerf pour l’ultime Orbital Strike, car Riot estime que « cela a eu un impact un peu trop souvent sur les rounds ».

Viper obtient peut-être les plus grandes mises à jour avec un large éventail de buffs. Viper’s Pit reste maintenant plus de deux fois plus longtemps à l’extérieur, Decay inflige beaucoup plus de dégâts et le coût en carburant de Poison Cloud et Toxic Screen ne double plus, ce qui devrait aider à augmenter l’utilité de Viper pendant les matchs.

Vous pouvez voir les notes du patch 1.04 de Valorant dans leur intégralité ci-dessous, directement de Riot.

Évaluation des mises à jour de l’agent du patch 1.04

VIPÈRE

Fosse de vipère Le temps maximum en dehors de son ultime avant qu’il ne s’effondre est passé de 5 >>> 12 secondes Viper peut détenir la clé de capacité pour abandonner son ultime tôt Les ennemis de Viper’s Pit ont leur mini-carte obscurcie et ne fournissent pas de détection de mini-carte à leurs alliés. Augmentation de la luminosité de la lueur rouge de l’ennemi au bord de la vision de près de Viper Avec Viper étant autorisée à sortir de son ult pendant une si courte période de temps, nous avons estimé qu’elle était non seulement limitée dans les jeux qu’elle pouvait faire, mais qu’elle donnait également trop d’informations continues à ses ennemis. La capacité de se déplacer plus librement en dehors de la fumée ultime devrait fournir à Viper des jeux d’esprit nouveaux et intéressants – et, espérons-le, remet la pression stratégique sur l’ennemi. Les autres améliorations devraient renforcer l’avantage de Viper dans sa propre fumée et l’aider à éviter d’être échangée par des ennemis utilisant la vision de la minicarte pour la cibler.

Pourriture La désintégration ennemie par seconde est passée de 10 à 15 pour toutes les sources. Après avoir quitté la fumée de Viper, la décomposition de l’ennemi se poursuit pendant 2,5 secondes avant de commencer à s’estomper La décomposition de Viper s’épuisant si rapidement des ennemis limitait l’avantage qu’elle procurait et ne créait pas la menace que nous avions espérée en conséquence. Nous espérons que l’ajout d’un délai avant qu’il ne disparaisse élargira la fenêtre dans laquelle Viper et son équipe peuvent capitaliser et s’associer aux mises à jour de Viper’s Pit (ci-dessus) pour fournir de nouvelles façons de jouer autour de son ultime.

Carburant Avoir à la fois le nuage de poison et l’écran toxique actifs ne consomme pas de carburant supplémentaire au-delà du coût d’en avoir un actif La réduction du temps de fonctionnement total lorsque ses deux bloqueurs de vision étaient actifs rendait difficile pour Viper d’utiliser les deux outils ensemble. Étant donné que la fumée de Viper a tellement d’engagement et constitue une grande partie de son kit, nous voulons la libérer pour qu’elle les utilise en tandem pour créer des options puissantes pour que son équipe puisse prendre des sites.



Raser

Showstopper Le coût ultime est passé de 6 à 7 points Ult L’ultime de Raze est l’un des plus percutants du jeu et utile dans presque toutes les situations. En conséquence, il est utilisé un peu trop souvent. Nous augmentons donc le coût de 1, ce qui devrait aider à réduire la fréquence à laquelle les joueurs doivent faire face à son Showstopper.

Le coût ultime est passé de 6 à 7 points Ult

Soufre

Frappe orbitale le coût ultime est passé de 6 à 7 points Ult Tout comme Raze’s Ultimate, Brimstone’s Ult est très percutant et utile dans une grande variété de situations. Nous avons l’impression que cela a eu un impact un peu trop fréquent sur les tournées, alors j’ai décidé d’augmenter légèrement le coût.

le coût ultime est passé de 6 à 7 points Ult Stim Beacon n’améliore plus les ennemis et ne montre plus son rayon d’effet aux ennemis La balise Stim est censée être une jolie capacité situationnelle, mais nous avons estimé que révéler l’emplacement de Brimstone et avoir le potentiel de renforcer accidentellement les ennemis rendait cette capacité beaucoup plus faible que nous le souhaiterions.

n’améliore plus les ennemis et ne montre plus son rayon d’effet aux ennemis La fidélité des armes de Brimstone Quand vous pensez vraiment à un FPS, vous remarquerez que vous passez énormément de temps à regarder vos bras… comme tout le temps. Avant le lancement, nous avions l’intention d’augmenter la fidélité des bras de Brimstone pour correspondre à la qualité globale du jeu. Nous l’avons fait – regardez maintenant ces armes!



Zéro

Cyber ​​Cage peut désormais être récupéré pendant la phase d’achat

MISES À JOUR DES ARMES VALORANT PATCH 1.04

Classique

Le clic droit classique était la principale correction de bogue ici, mais nous avons vu une opportunité de faire en sorte que l’arme se comporte un peu plus uniformément. Nous avons légèrement ajusté l’efficacité des clics droits de saut, mais (espérons-le) n’ont pas enlevé leur viabilité dans les scénarios à courte portée

Correction d’un bug où l’inexactitude d’exécution sur le clic droit était beaucoup plus élevée que prévu courir ajoutait une pénalité de 1,5 car il faisait référence à nos courbes d’erreur de course généralisées pour les pistolets

Correction d’un bug où le saut n’avait pas de pénalité d’inexactitude

Le spread courant est changé de 3.4 >>> 2.1

Écart de saut changé de 1,9 >>> 2,3

Écart de marche changé de 1,9 >>> 1,95

Ajout d’un bonus de 10% à la précision en position accroupie et stationnaire L’intention est de se sentir cohérent avec l’accroupissement offrant un avantage de précision



Évaluation du patch 1.04 des modifications Hud et UI

Remplacement de la zone de texte précédente Statistiques sur les armes dans la boutique d’avant-tour par une représentation graphique des statistiques plus facile à comparer

Correctifs de qualité de vie du patch 1.04 de Valorant

Les cônes de vision de la minicarte d’observateur sont maintenant colorés par équipe

Remplacement de la voix off de Reyna pour l’italien et le mexicain Malheureusement, en raison du COVID-19, les talents que nous avons identifiés pour le rôle n’ont pas pu être enregistrés en raison de restrictions régionales. Vous pouvez désormais retrouver en jeu, les voix que nous avions initialement destinées à l’Italienne et la Mexicaine Reyna!



VALORANT PATCH 1.04 Peaux de flammes anciennes

Ajustement du volume de l’animation de l’équipement de l’opérateur Elderflame

Correction d’un bug qui entraînait l’empilement du volume si vous équipiez le spam de l’opérateur

Les pas ennemis du bus cosmétique canard correctement Cela signifie que les pas de l’ennemi réduiront toujours le volume des effets sonores de la peau qui ne sont pas importants pour le jeu, comme le hurlement de la flamme, le rugissement du dragon, etc.

L’animation d’inspection Elderflame Melee a désormais des effets sonores pour les niveaux 1 et 2

Mises à jour des performances de VALORANT PATCH 1.04

Le ciblage du ramassage des armes et le ciblage Sage Ultimate unifiés avec les points forts des personnages alliés, économisant ainsi les performances de la VRam et du GPU

Corrections mineures des performances de rendu

Les vidéos de mise à niveau de la peau du pistolet sont maintenant diffusées au lieu d’être stockées localement, taille d’installation réduite de 380 Mo

Évaluation des corrections de bogues du patch 1.04

Correction de l’exigence pour Reyna de regarder les orbes d’âme pour les activer et maintenir sa guérison, le comportement devrait correspondre à celui du patch 1.02

Correction de la fumée de Brimstone à sens unique lorsque la caméra du joueur était au sommet de la fumée

Correction de la réplique de Breach qui n’appliquait pas correctement les dégâts à tous les personnages si plusieurs en étaient touchés

Correction de la gigue lors de l’atteinte de la hauteur de vol maximale du drone de Sova

Correction d’un bug de Marshall où l’arme maintenait sa précision en marchant

Correction de problèmes avec certains effets de translucidité étant une image derrière (comme le tableau de bord de Jett, lorsqu’il est utilisé par le joueur)

Correction des mises en évidence des alliés n’apparaissant pas sur certains GPU AMD lors de l’utilisation de MSAA et de certains GPU Intel

Correction d’un bug où les écrans de chargement ne couvraient pas tout l’écran lors de la lecture dans certaines combinaisons résolution / rapport hauteur / largeur

Raccourcissement du texte sur l’écran d’avertissement de photosensibilité

Correction d’un bug où le bouton «équiper» restait grisé lors de l’achat d’une variante de skin en prévisualisation

Correction des fumées de Brimstone sur le décalage de frai de Haven où prévu

Correction d’une faute de frappe dans la biographie de Brimstone (merci mooonlimes pour le rapport)

Pour en savoir plus sur le point de vue de Riot sur les jeux FPS, consultez notre liste de niveaux Valorant ou notre guide des personnages Valorant. Valorant a connu un début impressionnant, et il y aura sûrement beaucoup d’autres mises à jour à venir.

