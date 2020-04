Nitin Negi et Sahil Wadhwa sont des entrepreneurs en série avec plusieurs projets réussis

– Publicité –



C’est vrai quand ils disent qu’être entrepreneur n’est pas la tasse de thé de tout le monde. En plus de cela, être un entrepreneur numérique est encore plus difficile, car il faut faire face à une concurrence acharnée. Cependant, cela n’a pas dissuadé Nitin Negi et Sahil Wadhwa, 21 ans, d’accéder à l’espace simplement parce que tous les deux sont des gars talentueux avec des compétences entrepreneuriales remarquables.

Les deux jeunes entrepreneurs passionnés, basés dans la ville sainte de Karanprayag Chamoli et Madlauda Haryana, inspirent déjà des jeunes de leur âge sur la façon de réussir dans le domaine du marketing numérique. Leur maîtrise exceptionnelle de l’industrie du marketing numérique en a fait une figure inspirante pour les autres milléniaux qui cherchent à devenir un acteur majeur à l’ère d’Internet. ils ont dit qu’il avait 3 principes de vie – « Investissez en vous-même, donnez plus de pouvoir à vos gens, obtenez le mentorat. »

Vous seriez surpris de savoir que tous les deux sont devenus entrepreneurs alors qu’ils n’avaient que 14 ans. Cependant, ils ont refusé de se sentir embourbés par cela et, au lieu de cela, se sont concentrés sur la formation et l’investissement en lui-même. Après plusieurs pratiques et tentatives, ils ont réussi à déchiffrer la formule SEO et ont finalement frappé l’œil du taureau. C’est ainsi qu’ils sont devenus l’un des plus jeunes entrepreneurs en Inde.

– Publicité –

Certains des sujets avec lesquels ils aident les gens sont –

1. Blogging professionnel

2.Blog Promotion

Plus important encore, sur son site Web, a2zupdate.com, ils avaient lancé un programme appelé «Referal ad Earn», qui est très populaire auprès de ses abonnés sur Instagram ainsi que de leurs clients.

leur mission dans la vie est d’avoir un impact sur au moins 100 millions de vies grâce au marketing numérique et ils sont en bonne voie pour y parvenir. Ils ont déjà 50 millions d’audience en ce moment.

Nitin Negi et Sahil Wadhwa est l’administrateur d’Auto Freak, Auto Freak est en train de devenir un site Web de premier plan pour les actualités automobiles et une page de fans sur Facebook. Il a commencé son aventure avec la création d’un site web Auto Freak (Auto Freak dans Google Play) qui est une plateforme de revenus en ligne.

– Publicité –