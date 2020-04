L’installation de Rapt Studio’s Table facilite les connexions virtuelles

Rapt Studio invite les gens à prendre place à une table virtuelle qui offre une « expérience de connexion » à VDF x Ventura Projects.

Exposant: Rapt Studio

Titre du projet: Table

Rapt Studio est un groupe de designers, architectes et stratèges basé à San Francisco, Los Angeles et New York.

Le studio présente une installation numérique dans le cadre de la collaboration VDF x Ventura Projects nommée Table, qui crée une « expérience de connexion en période de séparation sociale ».

Cette expérience de réalité virtuelle envisage une serre virtuelle qui héberge une table et des chaises en mycélium. Chaque siège est mis en place avec des graines et des outils de jardinage pour évoquer une table à manger.

Les participants sont encouragés à faire une conversation virtuelle et des connexions avec d’autres personnes en cousant les graines dans les meubles et en observant sa transformation en une « table vivante ».

Virtual Design Festival est le premier festival de design en ligne au monde, qui se déroule du 15 avril au 30 juin 2020.

Les projets Ventura sont des expositions organisées par l’organisation de design basée à Utrecht et à Milan qui couvrent les derniers développements du design contemporain.

Dans le cadre de VDF, Ventura Projects présente le travail de 88 designers, académies et marques internationales. Voir le travail de tous les participants aux projets VDF x Ventura sur dezeen.com/vdf/ventura-projects.