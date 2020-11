Nissan Magnite Prix Semblable à Maruti Baleno et Volkswagen Polo!

Selon les prix récemment divulgués, Nissan Magnite viendra dans la gamme comme celle de Maruti Baleno, Toyota Glanza et Volkswagen Polo.

Nissan Magnite est prêt à être lancé ce mois-ci et tous les détails à ce sujet sont déjà publiés. Récemment, même ses prix ont été divulgués en ligne, détaillant la liste de prix par variante. En regardant cela, Magnite deviendra le SUV sous-compact le plus abordable en Inde, encore moins cher que de nombreuses berlines haut de gamme et berlines sous-compactes.

Les prix de Magnite commencent à Rs 5,50 Lakhs et montent à Rs 9,55 Lakhs (ex-showroom). Si vu, il est légèrement plus cher que le Maruti Baleno, Tata Altroz ​​et Toyota Glanza. En revanche, il est moins cher que la Volkswagen Polo, la Honda Jazz et la Hyundai i20 2020. Avec les berlines, sa variante haut de gamme est moins chère que Honda Amaze et Hyundai Aura.

Les variantes turbo de Magnite sont au prix de Rs 7,25 Lakhs, qui est le prix habituel de la variante de base de nombreux SUV sous-compacts. Tata Nexon reçoit un moteur turbo essence de série, tandis que Hyundai Venue et Kia Sonet en ont un en option. Le prix de leurs deux variantes turbo est supérieur de 9 à 10 Lakhs, facilement.

La variante haut de gamme de Magnite est la combinaison turbo-CVT, qui est la première du segment. Il est toujours moins cher que les variantes automatiques de Hyundai i20, Honda Jazz, Hyundai Venue, Kia Sonet et Volkswagen Polo. Avec ces prix et de nombreuses premières caractéristiques du segment, Nissan Magnite est sûrement en passe de conquérir le marché par une tempête.

Nissan Magnite viendra avec deux options de moteur – un 72 PS produisant 1,0 litre d’essence à trois cylindres et un 100 PS produisant 1,0 litre d’essence turbo à trois cylindres. Le moteur à aspiration naturelle sera livré avec un MT à 5 vitesses en standard, tandis que le moteur turbo aura un manche manuel et une CVT.