10 personnages de l’univers Star Wars qui méritent leur propre film

Ainsi, la saga Skywalker est terminée et le public a des sentiments mitigés. Certains pensent que l’histoire était un ajout équitable à la trilogie originale, tandis que d’autres détestent tout sur l’ère Disney de Star Wars. Personne n’aurait pensé en 2015 que la nouvelle trilogie serait la plus faible de la franchise.

Les retombées, cependant, ont toutes excellé. Rogue One était une diversion intéressante de la saga principale, prenant des événements que nous connaissons et ajoutant plus de couches et de profondeur à l’histoire. Solo était une aventure amusante dans l’espace et Alden Ehrenreich a fait un travail louable en tant que célèbre contrebandier.

Ces histoires de Star Wars laissent plus de temps aux personnages secondaires et peuvent souvent livrer des histoires plus convaincantes que les entrées principales. D’une manière ou d’une autre, l’histoire d’un chasseur de primes et d’un enfant s’est avérée plus intéressante que le dernier chapitre de la saga Skywalker. C’est … surprenant.

Avec de nombreuses autres retombées dans le pipeline pour des personnages tels que Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor, il semble que Disney va commencer à explorer les côtés de niche de la galaxie Star Wars. Il existe de nombreux personnages dans ce monde qui méritent leur propre film et / ou série.