Nickelodeon Doc revient sur Artie, l’homme le plus fort du monde – / Film

Demain amène la sortie de Les années orange, un documentaire sur l’histoire influente et étrange de Nickelodeon, surnommé «le réseau câblé pour les enfants». Au cours des années 1990, certains des contenus les plus étranges et les plus fous sont arrivés sur Nickelodeon, et non seulement cela façonnerait l’esprit des générations de créateurs à venir, mais cela a changé le paysage de ce que pourrait être le divertissement pour les enfants.

Nous avons un clip exclusif de Les années orange qui affine l’une des offres les plus étranges: Les aventures de Pete & Pete. Dans le clip, scénariste Will McRobb parle du personnage Artie, l’homme le plus fort… du monde. Regarder Les années orange clip ci-dessous!

Le clip des années orange

McRobb parle de la place d’Artie dans Les aventures de Pete & Pete en tant que protecteur de Little Pete et aborde le fait que certaines personnes ont supposé qu’il n’existait même pas, mais était simplement le fruit de l’imagination de l’enfant.

Qu’il soit réel ou non, beaucoup de gens pensaient qu’il était un peu dégoûtant car il portait un pantalon rouge plutôt serré qui ne laissait pas beaucoup à l’imagination, ce qui est encore plus étrange lorsque vous traînez avec un petit enfant. Danny Tamberelli, qui a joué Little Pete dans la série, se souvient spécifiquement que sa mère n’était pas amusée par la garde-robe d’Artie.

Pour ceux qui ne se souviennent pas, Artie a été joué par Toby Hussdont vous vous souvenez peut-être Bedazzled, Rescue Dawn, 42 ou la Halloween suite en 2018. Il est également apparu dans de nombreuses émissions de télévision au fil des ans, y compris La Ligue, Éhonté, Colonie, Arrêter et prendre feu, LUEUR, Les pierres précieuses justes, et Dickinson. Mais même si vous ne reconnaissez pas Huss, vous connaissez certainement sa voix, car il était la voix de Cotton Hill et de plusieurs autres personnages sur roi de la colline.

Ce n’est qu’un exemple du genre d’humour bizarre que Nickelodeon a apporté aux enfants, pour le meilleur ou pour le pire. Et il y a beaucoup plus à voir dans Les années orange documentaire. Lisez le synopsis officiel ci-dessous et assurez-vous de regarder le film sur iTunes à partir de demain. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici.

Pour des millions d’enfants et d’adultes, le réseau Nickelodeon est synonyme de croissance. En quelques années à peine, la chaîne est passée d’une petite chaîne locale à un phénomène international qui a contribué à façonner une génération. Dirigé par la visionnaire pionnière Geraldine Laybourne et son engagement à donner la priorité aux enfants, un groupe de héros non conventionnels a transformé un canal opprimé en un poids lourd de 8 milliards de dollars en tant que norme d’or pour les enfants. Orange Years raconte la montée en puissance de Nickelodeon, avec les acteurs, écrivains et créateurs de tous les spectacles de l’âge d’or de Nickelodeon qui ont façonné vos vies. C’est sauvage. C’est fou. Cela a changé le monde.

Les années orange sera disponible en VOD à partir du 17 novembre 2020. Précommandez-le sur iTunes ici.

