Une étude révèle que les jeux vidéo sont bons pour votre santé mentale et votre bien-être

Dans une toute première étude du genre, associant des données de temps de jeu réelles à un questionnaire psychologique, des universitaires de l’Université d’Oxford ont découvert que jouer à des jeux vidéo est en fait bon pour votre santé mentale et votre bien-être.

L’étude était centrée sur le temps de jeu réel (non autodéclaré) dans deux titres, Nintendo Traversée d’animaux et EA Plants vs Zombies: Bataille pour Neighborville. Dans l’ensemble, l’étude indique que les personnes qui ont joué à plus de jeux vidéo ont déclaré un meilleur «bien-être» dans le questionnaire, ce qui correspond à une meilleure santé mentale pour ceux qui jouent beaucoup à des jeux vidéo.

Le chercheur principal Andrew Przybylski a déclaré que le but de l’étude était d’utiliser des données réelles d’entreprises de jeux vidéo dans la recherche universitaire sur les jeux vidéo, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. «Il s’agit d’amener les jeux dans le giron de la recherche en psychologie qui n’est pas un feu de poubelle», a déclaré Przybylski. «Cela nous permet d’expliquer et de comprendre les jeux comme une activité de loisir. C’était une quête pour savoir si les données collectées par les sociétés de jeux sont vaguement utiles pour la recherche universitaire et sur les politiques de santé? »

Przybylski dit qu’il utilise des données réelles plutôt que des données autodéclarées. Cette étude a également révélé que les données de temps de jeu autodéclarées avaient tendance à ne pas être fiables et à ne pas correspondre aux données réelles des utilisateurs. « [The study] montre que si vous jouez quatre heures par jour Traversée d’animaux, vous êtes un être humain beaucoup plus heureux, mais ce n’est intéressant que parce que toutes les autres recherches avant cela sont si mal faites.

Ils ont l’intention de continuer à faire des recherches en utilisant ces données de jeu réelles afin de mieux comprendre les multiples aspects du jeu et son lien avec la santé des gens. « Je suis convaincu que si la recherche se poursuit, nous en apprendrons davantage sur les choses que nous considérons comme toxiques dans les jeux », a déclaré Przybylski, « et nous aurons également des preuves de ces choses. »

Certains exemples cités dans l’article sont des jeux et des modes différents (les deux jeux utilisés sont des jeux familiaux), ainsi que l’attitude d’un joueur avant d’entrer dans le jeu. Le plaisir «intrinsèque» consiste à jouer à un jeu simplement pour le plaisir, tandis que le jeu «extrinsèque» consiste à jouer parce que vous y êtes poussé par d’autres personnes ou par des mécanismes de jeu, ce qui pourrait avoir un impact sur les bienfaits globaux pour la santé mentale des jeux. Przybylski a l’intention de mener d’autres études pour examiner cet aspect du jeu.

Przybylski dit qu’il espère que l’étude d’Oxford incitera d’autres études à utiliser des données réelles rapportées pour obtenir de meilleures recherches sur les jeux, en particulier en ce qui concerne la dépendance au jeu et les méfaits pour la santé mentale ou les avantages découlant des jeux. «Vous avez vraiment respecté des organismes importants, comme l’Organisation mondiale de la santé et le NHS, qui allouent de l’attention et des ressources à quelque chose sur lequel il n’ya littéralement pas de bonnes données. Et c’est choquant pour moi, le risque de réputation que tout le monde prend, compte tenu des enjeux. Pour eux de faire demi-tour et de se dire «hé, ce truc que font 95% des adolescents? Ouais, c’est addictif, non, nous n’avons pas de données, « ça n’a aucun sens. »

[Source: The Guardian]