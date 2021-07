Neuf meufs : neuf femmes et neuf histoires incroyables à découvrir sur Canal+

Étant sortie en début d’année et déjà disponible sur MyCanal, la minisérie intitulée « Neuf meufs » s’invite chez nous dès ce 21 juillet puisque Canal+ a programmé la diffusion de la série à partir de 21H. Il s’agit là d’une création d’Emma de Caunes et de Diastème dans laquelle ils ont décidés de mettre en valeur les femmes. Le chiffre neuf étant très symbolique pour la créatrice suite à une discussion qu’elle a eue avec sa fille Nina concernant le sexe, la minisérie est donc composée de neuf épisodes de dix minutes chacun. Et cette comédie nous raconte la vie quotidienne de neuf femmes de différents âges habitant le même immeuble entre leurs histoires d’amour, de famille ou même professionnel.

« Neuf meufs », de quoi ça parle ?

Pour ce nouveau projet, Emma de Caunes et Diastème ont décidé de collaborer afin de réaliser une nouvelle comédie qui mettrait en valeur les femmes et aborderait avec humour des sujets encore tabous dans certaines cultures. « Neuf meufs » nous emmène ainsi suivre à travers ces neuf épisodes le quotidien de neuf femmes, incarnant chacune d’elles le portrait d’une femme que l’on pourrait croiser tous les jours dans la rue.

Leurs histoires, nous parlerons ainsi d’amour, de vie de famille, mais surtout de sexualité, de violence conjugale, d’adultère et de nombreux autres sujets qui dérange. Les deux cinéastes ont également décidé de parler ici du désir féminin, une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais très importante et que les neuf femmes ont toutes en commun. Emma de Caunes, étant également une femme, a même indiqué dans une interview que :

« Le désir inassouvi, le désir frustré, celui qu’on assume, ou pas, qu’on refoule, celui qui nous surprend, celui qu’on accueille avec joie, celui qui naît, celui qui a disparu… »

La minisérie parle également de la sexualité comme déjà citée plus haut, sachant que de nos jours l’éveil de la sexualité devrait être au centre des sujets de discussion avec les jeunes. Et justement, « Neuf meufs » ne s’adresse pas qu’à un public féminin, mais à tout le monde, que ce soit les jeunes ou les hommes.

Chaque épisode, malgré la durée, réussira surement à attirer votre attention sur ce que vivent et ressentent ces femmes. De plus, les actrices jouent bien leurs rôles et arrivent à donner envie de suivre et d’attaquer directement le prochain épisode. On vous laisse donc découvrir cette incroyable minisérie par vous-même dès ce soir.

Qui sont les « Neuf meufs » ?

Pour donner vie à leur projet, Emma de Caunes et Diastème ont fait appel aux talents de neuf actrices toutes aussi attachantes les unes que les autres afin d’incarner les neuf femmes de la minisérie. « Neuf meufs » mettra donc en scène, Aïssa Maïga dans le rôle de Sylvia, la petite coquine et aide-soignante qui essaye d’attirer l’attention de son voisin du dessous par tous les moyens (épisode 1).

Mademoiselle Agnès dans le rôle de Violette, la mère d’une adolescente commençant à s’intéresser petit à petit au sexe et à l’orgasme (épisode 5). Jeanne Rosa, dans le rôle d’Agathe, une femme en télétravail qui doit gérer à la fois ses collaborateurs intransigeants et son compagnon délirant (épisode 8). Camille Rutherford dans le rôle de Charlie, une femme venue à Paris pour mettre fin à sa relation avec son compagnon et s’est vu très vite réconforter par Philllipe Katerine (épisode 2).

Commencé, terminé, aimé, admiré #NEUFMEUFS 9 bribes de vies, pour neufs femmes d'un même immeuble. Des femmes de tout âge, tous horizons, tous desirs. Merci Emma De Caunes pour cette serie simple, évidente, et qui pourtant manquait jusqu'à aujourd'hui. pic.twitter.com/29anYbFEbA — Maryland (@Maedony) February 15, 2021

Marie Bunel dans le rôle de Framboise, une femme qui a du mal à rompre avec son passé (épisode 7), tout comme Lola interprétée par Solène Rigot, une femme victime d’un gros chagrin d’amour (épisode 3). Il y a aussi Kaori Ito dans le rôle de Yumi, la porte-parole des femmes souffrant de mal-être (épisode 6). Faustine Koziel dans le rôle de Zoé, une femme aimant partager sa vie ainsi que les souvenirs de la fête qu’elles ont organisé avec sa colocataire. Et finalement, Sara Suco dans le rôle d’Anna, une as des applications de rencontre. Autant de personnages et d’histoires qui raviront surement les fans du genre. Donc, si vous voulez savoir comment ces neuf histoires vont se terminer, rendez-vous sur Canal+ dès ce soir à partir de 21H pour découvrir « Neuf meufs ».