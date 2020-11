Neuf conseils écossais doivent se préparer à passer au niveau quatre

Près de 2 millions de personnes à travers l’Écosse ont été averties de se préparer à l’introduction de nouvelles restrictions contre les coronavirus plus proches d’un verrouillage complet dès la semaine prochaine.Au moins neuf conseils desservant une population de 1939920 personnes, principalement dans la ceinture centrale, ont été contactés par le public. John Swinney, le vice-premier ministre, a déclaré qu’ils avaient tous été invités à se préparer à passer du niveau trois au niveau quatre, le plus difficile du système de niveaux récemment introduit Le changement signifierait que tous les magasins non essentiels seraient obligés de fermer pendant la période cruciale jusqu’à Noël, seuls ceux qui vendent de la nourriture et d’autres articles nécessaires resteraient ouverts.Tous les pubs, bars et restaurants fermeraient également, avec «stay à la maison », des conseils et des limites de déplacement peuvent également être introduits si cela est jugé nécessaire pour arrêter la propagation du Covid-19. Sous« considération active »Cependant, contrairement au verrouillage national en mars, l’école Les crèches et les crèches seraient autorisées à rester ouvertes et qu’un maximum de six personnes de deux ménages pourraient encore se rencontrer à l’extérieur.M. Swinney a déclaré qu’un passage au niveau quatre était maintenant à l’étude dans un certain nombre de domaines où la prévalence du coronavirus était préoccupante. « Les responsables du gouvernement écossais ont été en contact avec un certain nombre d’autorités locales de l’ouest de l’Écosse au sujet de la possibilité de faire passer les zones du niveau trois au niveau quatre », a-t-il déclaré. a ajouté que ces conseils se trouvaient dans les zones couvertes par les deux plus grands conseils de santé d’Écosse, le NHS Greater Glasgow and Clyde et le NHS Lanarkshire.John Swinney a déclaré qu’un passage au niveau quatre était « activement envisagé » dans certains domaines (Photo: PA) Ville de Glasgow, East and West Dunbartonshire, Renfrewshire, East Renfrewshire, Inverclyde, North and South Lanarkshire. M. Swinney a également mentionné Stirling. « Il y a un certain nombre d’autres autorités locales dans le pays qui ont été contactées parce que nous constatons, dans certaines circonstances, des augmentations assez importantes de la prévalence du virus », a-t-il ajouté. zones de l’ouest de l’Écosse qui ont été contactées. Il y a d’autres régions du pays où nous examinons de très près, comme nous le faisons quotidiennement, la prévalence du virus. » En savoir plus Système à cinq niveaux en Écosse: explication des restrictions de verrouillage, des pubs et restaurants aux gymnases Il a ajouté que de nouvelles discussions auraient lieu avec les autorités locales concernées au cours du week-end, avant qu’une décision finale ne soit prise lors de la réunion du Cabinet de mardi. Le passage au niveau quatre à travers l’Écosse pourrait avoir un impact dévastateur sur les magasins, qui ont déjà vu leur fréquentation diminuer d’environ un tiers alors que les gens évitent les grandes rues.Le Scottish Retail Consortium a estimé que les magasins non essentiels pourraient manquer jusqu’à 200 millions de livres sterling par an. semaine de ventes s’ils sont obligés de fermer avant Noël.

