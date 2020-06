Netflix tire le croquis de Blackface du spectacle d’humour; Les stars réagissent – / Film

Netflix a supprimé un épisode de la série humoristique 2015 Avec Bob et David, le quasi-renouveau du service de streaming de la populaire série de sketchs HBO des années 90 M. Show avec Bob et David, car l’un des croquis représente un personnage portant une face noire. Créateurs Bob Odenkirk et David Cross ont commenté la situation, et vous pouvez voir le croquis en question ci-dessous.

Il y a des gens qui disent que l’utilisation de Blackface à quelque titre que ce soit est mauvaise, et cela ne devrait en aucun cas être fait. D’autres suggèrent qu’il est acceptable dans certaines situations: comme s’il était utilisé dans un cadre comique pour souligner un point plus large sur l’injustice systémique. Je dirai simplement que je peux comprendre d’où viennent les deux parties, mais porter un jugement final sur ce sujet est bien au-dessus de ma note salariale, donc je vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions.

Avec Bob et David Blackface Sketch

Une chose est sûre, cependant: les créateurs de cette émission n’étaient pas ravis que Netflix ait décidé de supprimer l’épisode en question. Variety nous a indiqué leurs réactions sur Twitter:

Salut à tous, Netflix va tirer cette esquisse de With Bob & David parce que le personnage ridicule et stupide que je joue met « face noire » à un moment donné. Le but de cela était de souligner l’absurdité… eh bien, voici votre dernière chance de le comprendre – David Cross? (@davidcrosss) 15 juin 2020

nous avons pris en considération tous les choix que nous avons faits en faisant notre spectacle, et nous avons toujours cherché à vous faire rire et à réfléchir, et à ne jamais faire de remarque évidente ou facile… qui comprend en grande partie ce croquis. Notre comédie est toujours sur l’élément humain, jamais sur un point politique https://t.co/1yOKa417T8 – M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 16 juin 2020

Cette décision intervient au milieu des protestations mondiales en cours en faveur de Black Lives Matter, et quelques jours seulement après que Netflix ait supprimé quatre émissions de ses services australiens et néo-zélandais du comédien Chris Lilley, qui avait auparavant suscité des questions sur les représentations raciales. La comédie britannique La Ligue des Messieurs a également été supprimé pour les personnages en noir.

Je me demandais exactement où Netflix tracerait la ligne sur ce problème volatile et sensible, et à en juger, ils vont tout supprimer du tout avec un visage noir. Ce sera une victoire pour ceux qui pensent que c’est toujours, en toutes circonstances, inacceptable. Cependant, ce ne serait pas si génial si Netflix décide de supprimer, par exemple, le premier épisode de Chers Blancs, dans lequel les personnages blancs organisant une soirée blackface – et la réaction des personnages noirs à cette fête – est l’incident incitatif qui donne le coup d’envoi à toute la série.

Voici une règle générale pour tout le monde: peut-être que vous ne portez pas de blackface? Mais comme Chers Blancs et Avec Bob et David des exemples montrent, parfois le supprimer d’un service de streaming peut en fait supprimer les points que ces émissions tentaient de faire sur la race en premier lieu. Encore une fois, ce sont des choses compliquées et ce n’est certainement pas à moi d’essayer d’établir le moindre mot sur cette question. Mais je suis très curieux de savoir quelles conversations se déroulent à l’intérieur de Netflix sur ce sujet.

Articles sympas du Web: