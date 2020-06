Train complet vers Busan présente: la bande-annonce de Peninsula fait ses débuts

Train pour Busan est sorti en 2016 et a pris d’assaut la communauté de l’horreur, libérant à peu près l’acclamation universelle et le grand box-office. Une suite était inévitable, et la bande-annonce complète a débuté cet après-midi. Train pour Busan présente: péninsule est à nouveau dirigé par Yeon Sang-ho et avance rapidement l’action de quatre ans pour montrer la dévastation en Corée. Un jeune soldat qui avait initialement échappé aux événements quatre ans plus tôt doit maintenant retourner chercher et aider les survivants. Le problème, c’est le nombre de zombies qu’il devra traverser pour le faire. Regardez la bande-annonce pour Train pour Busan: Peninsula au dessous de.

Train To Busan Presents: Peninsula Synopsis

Mec, ça a l’air spectaculaire. J’espère que ce film a le même type de travail de personnage fort que l’original. Alors que les personnages ont commencé à prendre des décisions stupides vers la fin de Train pour Busan, personne ne pouvait prétendre qu’ils n’étaient pas des personnages pleinement réalisés et pas seulement jeter la nourriture des zombies. Il semble que les zombies ne seront pas la seule menace à affronter ici non plus, une caractéristique des films post-apocalyptiques. Entre les mains de Sang-ho, je suis convaincu que ce sera plus intéressant que les autres histoires de peinture par numéros. Voir aussi La bande-annonce de la saison 2 de NOS4A2 promet un retour à Christmasland - / Film Train pour Busan: Peninsula vient de sauter très haut sur ma liste des films les plus attendus de la liste 2020, qui se raccourcit de toute façon de jour en jour, avec la plupart des films déplacés vers 2021. Il sortira plus tard cette année. Voir aussi PAX West 2020 insiste sur le fait qu'il se passe toujours, Internet répond

