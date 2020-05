Mythic Quest Quarantine Episode arrive sur Apple TV + cette semaine / Film

La série comique Mythic Quest: Raven’s Banquet première sur Apple TV + en février, et l’émission qui suit les développeurs d’un jeu vidéo populaire a déjà reçu une deuxième commande de saison. La production de la nouvelle saison de l’émission a été interrompue lorsque tous les autres films et émissions de télévision ont cessé en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela n’a pas empêché le co-créateur, producteur exécutif, écrivain et star Rob McElhenney (Il fait toujours beau à Philadelphie) de mettre sur pied un nouvel épisode qui a été écrit, filmé et monté en quarantaine. Obtenez les détails ci-dessous.

Apple TV + a annoncé la Mythic Quest: Quarantaine épisode spécial qui suivra l’équipe derrière le jeu vidéo titulaire alors qu’ils travaillent à domicile. Voici le synopsis officiel du nouvel épisode qui s’est réuni lors d’un refuge à la maison:

«Mythic Quest: Quarantine est un nouvel épisode d’une demi-heure qui trouve l’équipe derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps chargé de travailler à domicile. Poppy (Charlotte Nicdao) et Ian (Rob McElhenney) luttent contre la solitude, tandis que Brad (Danny Pudi) et David (David Hornsby) lancent un concours caritatif. L’assistant Jo (Jessie Ennis) essaie d’expliquer la vidéoconférence à C.W. (F. Murray Abraham) avec des résultats mitigés.

Participer également à l’épisode produit à distance sera Imani Hakim, Ashly Burch, Craig Mazin, Naomi Ekperigin, Caitlin McGee, et Humphrey Ker. McElhenney, qui dirige la production de la série avec Jour de Charlie et Megan Ganz, a également écrit l’épisode et a présenté son raisonnement pour faire une édition produite à distance de l’émission:

«Beaucoup de lieux de travail découvrent tout ce travail à domicile, et l’industrie du jeu n’est pas différente. Les réunions virtuelles sont un enfer nouveau et spécial, donc je pense que les gens vont s’identifier. Oui, nous avons tous eu des points faibles, mais il y a aussi eu des moments de triomphe incroyables et nous voulions célébrer cela. «

Quant à la façon dont ils l’ont réussi, l’épisode a été entièrement tourné sur iPhone, car il s’agit d’une émission Apple TV +, et tout est une publicité pour autre chose. McElhenney a expliqué:

«Nous devions tourner cet épisode rapidement sans sacrifier la qualité. Heureusement, nous vivons à une époque où tout le monde a un appareil photo dans sa poche. Avoir un iPhone couplé à l’ingéniosité de notre équipe, nous a permis de réaliser cette télévision unique en quelques jours. Nous espérons que les gens l’apprécieront autant que nous l’avons aimé. »

Bien que des talk-shows de fin de soirée et Saturday Night Live ont fait plusieurs itérations de programmation produites à distance, seules quelques émissions narratives ont relevé le défi. Parcs et loisirs a été le premier à sortir de la porte après la fin du spectacle il y a des années, et le drame juridique Tous se lèvent a fait un épisode produit à distance plus tôt ce mois-ci aussi. Sinon, la plupart des émissions ont été obligées de terminer les saisons plus tôt ou d’improviser en utilisant d’autres méthodes pour terminer les finales de saison. Espérons que le gang de Mythic Quest trouvé un moyen de le faire fonctionner.

Mythic Quest: Quarantaine fait ses débuts sur Apple TV + sur 22 mai 2020.

