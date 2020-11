Montrez au monde qui vous êtes – / Film

Cristina Ortiz, alias La Veneno, était une chanteuse, actrice, travailleuse du sexe, personnalité médiatique et l’une des premières transgenres à se faire connaître en Espagne. Elle est devenue célèbre dans les années 1990 avant de disparaître de la vie publique, puis de revenir à la télévision pour des apparitions. À cette époque, Internet était devenu une chose plus courante, amenant les jeunes générations à la découvrir. Cela prépare le terrain pour Veneno, une nouvelle série HBO Max sur un jeune journaliste qui découvre et est attiré par La Veneno. Regarder le Veneno bande-annonce ci-dessous.

Remorque Veneno

Basé sur les mémoires Pas une pute, pas un saint: les souvenirs de La Veneno par Valeria Vegas, Veneno »Suit Valeria, une jeune étudiante en journalisme qui découvre qu’elle a plus en commun avec La Veneno qu’elle ne le pensait. Les deux femmes sont nées à des époques très différentes, mais leurs histoires s’entremêlent lorsque Valeria écrit un livre sur La Veneno. En apprenant plus sur elle, Valeria découvre la famille qu’elle a choisie, comment s’aimer elle-même et l’impact des médias de masse dans la vie d’un artiste énigmatique.

La série vient de créateurs et réalisateurs Javier Calvo et Javier Ambrosiet étoiles Isabel Torres, Daniela Santiago, Lola Rodriguez, Paca la Piraña, Goya Toledo, Ester Exposito, Jedet Sánchez et Lola Dueñas.

«Nous sommes devenus de bons amis avec Valeria [Vegas], qui a écrit le livre sur Cristina », a déclaré Javier Calvo. «Quand elle a célébré sa sortie, nous avons assisté et finalement rencontré Cristina. Cet événement a eu lieu peu de temps avant sa mort en 2016. C’est grâce à ce livre que nous avons découvert les couches les plus profondes de cette personnalité dont le monde n’avait pas été informé. À la télévision, elle a présenté cette drôle de coque extérieure, mais elle était accablée de douleur et de tragédie sous la surface. C’est ce qui nous a le plus intrigués, et nous étions ravis d’explorer cette autre facette d’elle.

Ambrosi a ajouté: «Nous savions que pour raconter l’histoire de Cristina, nous aurions besoin d’un regard neuf pour nous aider à comprendre l’impact de sa vie sur les gens. Non seulement cela, mais aussi l’importance que sa vie avait sur les membres de la communauté, en particulier comment elle les a aidés à se sentir représentés dans les médias. Nous parlons d’une époque où ce n’était tout simplement pas courant. Rien que son apparition à la télévision nous a aidés à devenir des adultes qui se sentaient vus, ce qui était fondamental. Et a également déclaré: «Il est important que nous donnions une voix à ceux qui reçoivent rarement, voire jamais, une plate-forme. Il est important que nous affrontions ces histoires de front et que nous les écoutions attentivement avec humanité et respect. Nous espérons rendre hommage à Cristina et donner à sa vie le respect qu’elle mérite. Ce qui, je ne pense pas, a été fait depuis très longtemps.

Veneno lancera sur HBO Max jeudi, 19 novembre, pour commémorer la Semaine de sensibilisation aux transgenres (du 13 au 19 novembre) ainsi que la Journée du souvenir des transgenres (20 novembre).

